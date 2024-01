Tous les propriétaires de véhicules électriques, un jour ou l’autre, se poseront des questions sur la durée de vie de leur batterie, et pour cause, si l’on considère qu’elle peut représenter jusqu’à 70 % du prix du véhicule. Or, certaines études récentes sont éclairantes pour départager le vrai du faux sur la longévité à laquelle on peut s’attendre.

Le remplacement de batterie se fait rare

Même si nos connaissances s’approfondissent avec le temps, il subsiste certains préjugés à l’égard des batteries des véhicules électriques, notamment la croyance qui veut qu’une batterie ne dure que peu de temps, après quoi elle serait jetable. C’est faux.

Dans les faits, le remplacement d’une batterie de véhicule électrique est très rare et, le cas échéant, il se fera probablement à l’intérieur d’une période où la batterie sera encore sous la garantie du constructeur.

Cela dit, même si les constructeurs assurent que les batteries ont une durée de vie de plusieurs dizaines d’années, la dégradation des cellules de ces batteries, elle, peut cependant être bien réelle et réduire l’autonomie maximale du véhicule.

Dégradation de la batterie : mythe ou réalité ?

La question n’est pas banale, même qu’elle revient fréquemment chez les lecteurs de cette chronique.

Alors oui, avec les années, il existe bel et bien une dégradation dite calendaire (due à une cause chimique), qui fera en sorte que les cellules de la batterie ne retiendront plus autant d’énergie qu’à leur état neuf, et ce, peu importe l’usage qui est fait du véhicule.

En fait, même si elle ne roulait pas, une voiture électrique de cinq ans aurait un peu moins de capacité de batterie que celle du même modèle de véhicule neuf.

À travers le temps, on pourra observer une dégradation de la batterie jusqu’à environ 80 % de sa capacité initiale. On remarque d’ailleurs que la dégradation se fait de manière plus prononcée au cours des 30 000 premiers kilomètres, pour devenir ensuite de moins en moins significative.

Le deuxième facteur de dégradation de la batterie est pour sa part lié au nombre de cycles de batterie, un cycle de batterie correspondant à une charge complète des batteries de la voiture.

Dépendamment du constructeur, on peut considérer que l’usager de la route pourra faire de 300 à 1000 cycles avant que la capacité résiduelle de sa batterie ne descende sous la barre des 80 % de sa capacité originelle. Et généralement, ça ne se passera pas avant quelque 200 000 kilomètres au compteur.

Batteries sous garantie

Selon les études, l’usager peut se fier à ses garanties. Or, dans l’éventualité peu probable qu’un problème de batterie survienne et qu’il implique un remplacement, la facture peut s’élever à plusieurs milliers de dollars, certes, mais comme les garanties de batteries sont de cinq à huit ans sur la plupart des modèles, le souci est moindre.

D’ailleurs, en pratique, si une batterie se dégrade à plus de 30 % durant la période de garantie, le constructeur est tenu de remplacer le bloc-batterie à ses frais.

À ce sujet, notons que la plupart des études font état des batteries les plus présentes sur le marché, soit les batteries nickel-manganèse-cobalt (NMC) et nickel-cobalt-aluminium (NCA). Les données ne s’appliquent pas ici aux batteries lithium-fer-phosphate (LFP) qui, de toute manière, sont reconnues pour avoir une durée de vie supérieure.

Ainsi donc, à moins que ne survienne un très rare problème électrique, un propriétaire de véhicule électrique n’aura pas besoin de changer sa batterie.

Mais pour l’exercice, poussons les choses à l’extrême. Si le propriétaire se retrouvait dans une situation où il devait changer sa batterie, hors garantie, il aurait alors deux options. Il pourrait soit remplacer la batterie entière, soit seulement la ou les cellules défectueuses. Le coût de l’opération dépendrait alors du nombre de cellules à changer.

Garder sa batterie saine

Comme on n’est jamais trop prudent, il existe certaines précautions à prendre pour conserver la batterie de son véhicule en bonne santé durant des années, à commencer par éviter les recharges rapides.

D’abord, il est recommandé de ne pas brancher son véhicule tous les soirs et de maintenir le niveau de charge entre 20 % et 80 %, pas plus. À l’inverse, on recommande de ne pas laisser la batterie se vider complètement.

Enfin, pour la plupart des modèles, il est aussi recommandé de ne pas entreposer le véhicule avec une batterie très basse sur une période prolongée, ni trop pleine. Entre 25 % et 75 % serait l’idéal.

Au bout du compte, on voit que le mythe de la batterie jetable ne tient pas la route. Avec un usage normal, on peut espérer qu’une batterie de voiture électrique aura toujours au moins 80 % de sa capacité restante après 15 ans, ce qui est, somme toute, fort respectable.