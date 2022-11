Rouler vert en vacances

Rouler en véhicule récréatif sans brûler de l’essence est le rêve de plus en plus d’amateurs de plein air. Ce fantasme apparaît désormais possible grâce à la société Bromont Campervan. À partir de l’été prochain, elle offrira en location un Ford E-Transit aménagé en autocaravane complètement électrique. La Presse en a fait l’essai en primeur.