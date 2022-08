La marque de haute performance de Volvo, Polestar, a annoncé son intention de produire une décapotable électrique qui avait fait l'objet d'un dévoilement plus tôt cette année sous la forme d'une étude de style.

Charles René La Presse

Ce nouveau modèle sera nommé Polestar 6 pour respecter les appellations numériques des diverses créations du fabricant suédois.

Dotée d'un design particulièrement évocateur et basée sur un dérivé du châssis en aluminium de la berline Polestar 5, elle aura droit à une configuration d'habitacle de type 2 + 2. Ceci lui assurera une plus grande flexibilité. Avec Mini qui pourrait produire un modèle électrique décapotable et la toujours attendue Tesla Roadster, la Polestar 6 sera l'une des rares voitures découvrables électriques.

Pour appuyer ses lignes racées, la Polestar 6 aura aussi en réserve toute une force de frappe. Sa mécanique sera composée d'un duo de moteur électrique qui produiront 884 ch au total. Comme c'est coutume avec ce type de configuration, le rouage intégral est utilisé pour la motricité. Polestar estime d'ailleurs le 0-100 km/en seulement 3,2 s.

Il faudra cependant être patient. La Polestar 6 entrera en production seulement en 2026. Entretemps, le portrait de la livrée de production se précisera assurément.