Les amateurs de wattures se donnent rendez-vous. Le Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM), qui ouvrira ses portes au Stade olympique le vendredi 22 avril et les fermera le dimanche suivant, lèvera le voile sur un chapelet de nouveautés. On pourra notamment découvrir le F-150 Lightning de Ford, le bZ4X de Toyota, le Solterra de Subaru, sans oublier le monumental BMW iX.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Québec, terre d’accueil

Le Québec a franchi le cap des 130 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables sur ses routes ! L’année dernière, le Québec a été le marché le plus important au pays avec 43 % des ventes de véhicules verts. La Belle Province devance ainsi la Colombie-Britannique (28 %) et l’Ontario (23 %).

Par ailleurs, selon une étude de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), plus de 20 millions de véhicules électrifiés circuleront sur les routes du monde d’ici juin. On n’en recensait que 1 million il y a six ans...

Taxer les verts

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE Le président et chef de la direction de Porsche Canada, Marc Ouayoun

La ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, devrait soumettre prochainement au gouvernement les modalités fiscales entourant la taxe de luxe que le gouvernement canadien entend imposer aux acheteurs de véhicules, d’aéronefs et de bateaux. Tout en reconnaissant le souci d’équité du gouvernement fédéral, le président et chef de la direction de Porsche Canada, Marc Ouayoun, estime cependant que les véhicules verts devraient être exemptés de cette taxe.

Une révolution à venir

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Pour mener le développement de cette nouvelle génération de batteries, Nissan a érigé une usine-prototype à son centre de recherche de Kanagawa, au Japon.

On n’arrête pas le progrès. Il y a quelques jours, Nissan a levé le voile sur ses avancées dans le domaine des cellules de batteries stratifiées entièrement solides. Moins lourdes, moins encombrantes, celles-ci ont une densité énergétique environ deux fois supérieure à celle des batteries lithium-ion. En prime, elles coûtent aussi beaucoup moins cher. Le constructeur japonais estime être en mesure de les offrir dès 2028.