La marque bien connue de véhicules récréatifs Winnebago a présenté lors d’un salon floridien le prototype d’un véhicule récréatif s’alimentant uniquement à l’énergie électrique.

Charles René La Presse

Basé sur un Ford Transit, l’e-RV Concept est annoncé comme entièrement fonctionnel et base sa réserve d’énergie sur une batterie de format plutôt traditionnel de 86 kWh. Le véhicule ne semble pas avoir été basé sur le Transit électrique dévoilé par Ford l’année dernière, mais plutôt adapté avec un groupe motopropulseur fourni par l’équipementier Lightning eMotors.

L’autonomie estimée est somme toute modeste, se chiffrant à 200 km, selon Winnebago, lorsque le véhicule alimente les divers appareils électroniques à bord. On affirme néanmoins que cela comblera les besoins de 54 % de la clientèle du constructeur.

Sans avancer énormément de détails techniques sur le projet, on précise qu’une climatisation avec thermopompe est intégrée dans l’équipement et un panneau de contrôle permet d’ajuster et de mesurer la consommation d’énergie des divers appareils.

Se classant dans une catégorie fort populaire de motorisés de classe B, cette proposition, qui devrait logiquement devenir un modèle de production dans un proche avenir, pourrait intéresser une clientèle désireuse de diminuer son empreinte carbone. On sait que ces gros véhicules peu aérodynamiques consomment tout de même beaucoup de carburant.

Souhaitons maintenant que l’autonomie grimpe, car, même si la recharge prend 45 min sur une borne rapide, selon le constructeur, elle est plutôt basse pour de longs voyages.

Précision : l’article publié sous cette rubrique la semaine dernière « Une année 2021 en dents de scie » donnait la deuxième place des ventes canadiennes de 2021 à General Motors. Or, lorsqu’on combine les marques Lexus et Toyota, comme le fait la firme DesRosiers Automotive pour Ford (avec Lincoln) et General Motors (avec l’ensemble de son portfolio de marques), c’est plutôt à Toyota que revient ce rang. Nos excuses.