L’Ioniq 5 est sans doute l’un des véhicules les plus attendus de l’histoire de Hyundai. Le multisegment électrique, qui se présente sous des traits originaux résolument rétrofuturistes, donne le coup d’envoi de la nouvelle division électrique Ioniq du constructeur coréen avec nombre d’arguments en sa faveur. On en sait maintenant plus sur le portfolio des versions nord-américaines de ce modèle qui cible, ni plus ni moins, le Tesla Model Y.