Voitures électriques

GM : 7 milliards de plus, 30 modèles électriques d’ici 2030

(New York) General Motors veut accélérer ses efforts dans les véhicules électriques et autonomes et investira 7 milliards de dollars supplémentaires d’ici 2025 pour mieux faire face à Tesla et à de jeunes concurrents.