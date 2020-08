Incitatifs à l'achat de véhicules électriques: un programme fédéral populaire

(Ottawa) Les défenseurs des voitures électriques poussent Ottawa à investir plus d’argent dans son populaire programme pour encourager l’achat ou la location de véhicules zéro émission, car celui-ci est sur le point de manquer de liquidités plus d’un an avant l’échéance.