Je conduis des Subaru depuis 2005. J’ai eu l’Impreza (2005), le Forester (2014) et j’en suis à mon deuxième Crosstrek (2018 et 2022). Cette fois-ci, j’ai opté pour le modèle Outdoor avec le moteur de 2,5 L. Cela fait toute la différence. L’accélération est meilleure, la conduite beaucoup plus amusante et il est économique à la pompe. Je demeure en région rurale et la traction intégrale m’est essentielle l’hiver. Depuis que j’ai découvert celle-ci, moi qui suis peureuse au volant bien que je ne roule pas rapidement, je ne m’empêche plus de conduire par mauvais temps. Son point décevant est la grandeur du coffre arrière. La capacité maximale est rapidement atteinte après une épicerie et un arrêt au Costco. Il faut souvent utiliser la banquette arrière pour y placer des articles, ce qui est complexe avec deux adolescents ! Et la lunette arrière est impossible à nettoyer à un certain endroit. Malgré cela, je l’adore !