Moteur(s) et alimentation

Électrique synchrone à aimants permanents

Light (1 moteur/2 roues motrices/batterie de 76,1 kWh) 201 chevaux et 258 livres-pieds de couple

Wind (1 moteur/2 roues motrices/batterie de 99,8 kWh) 215 chevaux et 258 livres-pieds de couple

Land (2 moteurs/4 roues motrices/batterie de 99,8 kWh) 379 chevaux et 516 livres-pieds de couple

Performances

Poids : de 2306 kg à 2670 kg

Capacité maximale de remorquage : de 454 kg à 2668 kg

Garde au sol : de 178 mm à 198 mm

Boîte de vitesses

De série : automatique 1 rapport

Optionnelle : aucune

Modes d’entraînement : propulsion ou intégral

Pneus

255/50R19 (Light/Wind)

275/50R20 (Land)

285/45R21 (GT-Line)

Autonomie

370 km (Light)

435 km (GT-Line)

451 km (Land)

489 km (Wind)

Consommation

2,6 Le/100 km (Wind)

2,7 Le/100 km (Light)

2,8 Le/100 km (Land)

2,9 Le/100 km (GT-Line)

Dimensions

Empattement : 3100 mm

Longueur : 5010 mm

Hauteur : 1780 mm 1

Largeur : 1980 mm2

1 : avec pneus de 21 pouces

2 : excluant les rétroviseurs extérieurs

Pleins feux

PHOTO FOURNIE PAR KIA Les phares du Kia EV9 2024

Quelles fonctions ont les phares ? De voir, d’être vu, mais aussi d’être regardé. Habitués à composer avec la matière, les stylistes ont découvert que la lumière pouvait susciter autant, sinon plus d’émotion. Ces signatures brillantes représentaient déjà une manière efficace de définir au premier coup d’œil un modèle, voire une marque. À l’avenir, elles permettront également de générer des revenus supplémentaires. Pour preuve, Kia proposera sous peu de personnaliser l’apparence des phares au moyen d’une mise à jour logicielle OTA (over the air). Celle-ci modifiera la quantité et l’emplacement des points lumineux et créera du coup une nouvelle identité visuelle une fois la nuit tombée. Les propriétaires d’EV9 devront toutefois souscrire un abonnement auprès de Kia pour choisir parmi les cinq suggestions d’éclairage offertes. Les modalités (durée et coût) demeurent inconnues à ce jour.

Trio offensif

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI L’étude conceptuelle Seven de Hyundai

Alors que l’EV9 s’apprête à descendre dans la rue, deux autres dérivés de ce modèle sont attendus dans les prochains mois. Le premier fera carrière chez Hyundai sous l’appellation Ioniq 7. Cet utilitaire en devenir s’inspirera de l’étude conceptuelle Seven (notre photo), révélée au salon de l’automobile de Los Angeles 2021. On peut d’ores et déjà confirmer que les portières antagonistes et la banquette arrière en forme de L ne figureront pas sur la liste des caractéristiques de la version définitive. Le second dérivé de l’EV9 prendra pour sa part la pose chez Genesis (GV90). Tous les trois adopteront la même architecture technique (nom de code E-GMP). Reste à voir comment, au-delà du style et du prix, ils se démarqueront.