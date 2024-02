Performances

Moteur et alimentation

Électrique synchrone à aimants permanents

2 moteurs/batterie de 85 kWh

288 ch et 333 lb-pi de couple

Performances

Poids : non communiqué

Vitesse maximale : 162 km/h

Capacité de remorquage maximale : 680 kg (1500 lb)

Boîte de vitesses

De série : automatique à un rapport

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : rouage intégral

Consommation et dimensions

Pneus

215/60R17 (EX et EX-L)

375/45R21 (Touring)

Autonomie

452 km (EX et EX-L)

439 km (Touring)

Consommation

22,1 kWh (Touring)

2,48 Le/100 km (Touring)

Dimensions

Empattement : 2660 mm

Longueur : 4355 mm

Hauteur : 1580 mm

Largeur : 1825 mm (rétroviseurs extérieurs non compris)

Le retour

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Acura ZDX

Acura, la filiale de luxe de Honda, aura également droit à sa version électrique du Prologue. Celle-ci se nommera ZDX. Outre sa plastique distincte – elle puise son inspiration de l’étude conceptuelle Precision présentée il y a deux ans au Concours d’élégance de Pebble Beach –, le ZDX proposera une déclinaison Type S dont la puissance est estimée à 500 ch. Celle-ci comportera notamment une suspension pneumatique ajustable et des étriers de frein signés Brembo ainsi que des pneumatiques de 22 po.

Marque en devenir

PHOTO FOURNIE PAR HONDA La berline intermédiaire de la future marque Afeela

Ces derniers mois, Honda et Sony communiquent plus ouvertement au sujet de la marque (Afeela) qu’ils comptent mettre sur pied. À ce jour, on sait que trois véhicules (un VUS, une berline intermédiaire et une autre compacte) composeront la gamme Afeela d’ici 2028. La berline intermédiaire (notre photo) sera la première à voir le jour et l’objectif est de la faire descendre dans la rue dès 2026.