J’ai une Ford Mustang GT 2016 cabriolet avec le groupe Performance. J’adore le véhicule et sa puissance. Il a 100 000 km au compteur et se révèle fiable jusqu’ici. La consommation se montre raisonnable sur la route (10,6 L/100 km à une vitesse moyenne de 120 km/h). La boîte manuelle est fort plaisante et n’a rien à envier aux autres. Mais aucune voiture n’est parfaite. La finition intérieure est de qualité inférieure à la moyenne. La peinture est mince, tellement mince que la partie avant a été repeinte. Une pellicule protectrice est plus que nécessaire pour ce modèle. – Patrick B.

J’ai une Mustang 2006, manuelle et décapotable, achetée neuve. Je la conduis cinq mois par année, elle est toujours entreposée l’hiver. Après 18 saisons et 287 000 km au compteur, je peux dire que c’est un véhicule fiable au faible coût d’entretien et relativement économique à la pompe (10 L/100 km). À part les pneus et la batterie, rien à signaler. J’ai fait remplacer les freins avant à 240 000 km la première fois... en raison de l’insistance de mon garagiste (ils étaient encore bons). Cette année, la pompe à eau (170 $ pour la pièce) a été remplacée et l’embrayage commence à glisser. Cette auto me rend bien les services pour lesquels je l’ai achetée, sans compter les deux sièges d’auto pour promener mes petits-fils le temps que ce fut nécessaire. Cela dit, je ne la conduirais pas l’hiver. – Richard L.

J’ai une Mustang Bullit 2019. J’ai entrepris ma cinquième saison (je l’entrepose durant la période hivernale) et je suis toujours aussi satisfait. Allure d’enfer, confort, performance sont au rendez-vous. Par contre, j’ai dû changer les pneus avant après 28 000 km. Il faut surveiller le niveau d’huile du moteur. Selon un concessionnaire Ford, ce serait courant pour ce type de moteur. Allez savoir ! La consommation est élevée, mais je le savais déjà avant de l’acheter. La valeur de revente est excellente, mais je n’ai pas l’intention de la vendre ! – André G.