À force de voir grandir l’offre des véhicules électriques, on se doutait qu’un jour ou l’autre Acura viendrait grossir les rangs, même si cela le force à copier sur le voisin. En effet, la marque de luxe a choisi de ne pas partir d’une page blanche, mais plutôt d’habiller et de peaufiner un modèle commercialisé par GM… Les proportions de ce faux vrai VUS ressemblent étrangement à celles du Cadillac Lyriq. Cela n’est pas le fruit du hasard. Le ZDX reprend l’essentiel des composants techniques de l’américain.

Qu’à cela ne tienne, le ZDX n’est pas un clone du Lyriq pour autant. Son design, à la fois complexe et dépouillé, est pour le moins original. Et aérodynamique également pour s’assurer d’opposer le moins de résistance possible à l’air. Presque aussi long qu’un MDX, ce véhicule dont les formes ressemblent à un curieux métissage entre un VUS et une familiale est cependant plus étroit et plus bas. Le ZDX repose toutefois sur un empattement beaucoup plus long, ce qui lui permet d’offrir un plus grand dégagement à l’arrière que l’espace que l’on retrouve dans la rangée médiane du MDX. La qualité de finition paraît irréprochable et les coloris sont superbes.

La présentation intérieure plaît tout autant. Enfin presque. La qualité de certains commutateurs et garnitures détonne à bord d’un véhicule vendu à ce prix. On trouve également quelque chose à redire à l’ergonomie de certaines commandes, dont celle du sélecteur des paramètres de conduite, ou encore celle des phares qui se trouve intégrée dans l’écran d’infodivertissement. Une idée de la GM. Mais GM en a parfois de très bonnes (idées) et Acura profite dans l’entente du dispositif de conduite semi-autonome Super Cruise.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA Presque aussi long qu’un MDX, l’Acura ZDX, dont les formes ressemblent à un curieux métissage entre un VUS et une familiale, est cependant plus étroit et plus bas.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA Contrairement aux États-Unis, la direction canadienne d’Acura limite son offre au ZDX à quatre roues motrices.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA L’habitacle de l’Acura ZDX

PHOTO FOURNIE PAR ACURA La qualité de finition de l’Acura ZDX paraît irréprochable et les coloris sont superbes.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA Le coffre de l’Acura ZDX

PHOTO FOURNIE PAR ACURA Les phares de l'Acura ZDX











Faire sport

Tout en longueur, le ZDX s’en remet à une batterie de 102 kWh pour alimenter deux moteurs électriques. Contrairement aux États-Unis, la direction canadienne d’Acura limite son offre au ZDX à quatre roues motrices (et deux moteurs). Pour rappel, nos voisins du Sud peuvent opter pour une configuration à un moteur et à deux roues (arrière) motrices. En revanche, tout comme les Américains, les Canadiens auront le choix entre deux déclinaisons : A-Spec et Type S. Cette dernière, aux dires des représentants d’Acura, devrait se révéler la plus prisée même si elle entraîne un débours beaucoup plus important et une autonomie réduite par rapport à l’A-Spec (voir l’onglet « Fiche technique »). Bref, on aime la Type S pour ses performances accrues, mais est-ce bien nécessaire ? Non.

Cette course à la puissance – et au poids – crée un risque de banalisation, d’autant qu’avec une motorisation électrique et une grosse batterie, atteindre un tel niveau de performance n’est en réalité pas si compliqué.

Outre la réactivité de ses moteurs électriques et le centre de gravité placé très bas, le ZDX nous fait apprécier dès les premiers tours de roue la répartition optimale du poids entre l’avant et l’arrière (pratiquement 50-50). En dépit de son poids important, le ZDX ne craint pas les routes sinueuses et révèle un comportement plutôt neutre. On lui reprochera toutefois une direction inutilement lourde (peu importe le paramètre de conduite sélectionné) et un diamètre de braquage important qui, potentiellement, est susceptible de le rendre un peu épuisant en milieu urbain.

Au volant, la conduite est moelleuse sans être cotonneuse. On ne se lasse pas de le conduire en toute sérénité, comme bien des véhicules électriques. Le problème vient des sensations trop atténuées qu’il procure. Bien que le ZDX ne manque pas de punch, il souffre d’un déficit de caractère.

Marque/Modèle Acura ZDX Fourchette de prix De 84 990 $ à 91 490 $ Admissible aux subventions gouvernementales Non Autonomie 489 km (A-Spec), 447 km (Type S) On aime Places arrière spacieuses

Confort et silence de roulement

Efficacité énergétique (A-Spec) On aime moins Diamètre de braquage – direction lourde

Fautes d’ergonomie

Technologie développée par un tiers (GM) Notre verdict Une bonne entrée en matière, mais un avenir tout de même incertain