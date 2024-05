Essai routier Acura TLX Type S : l’anti-nostalgique

Pour bien des aficionados d’Acura, l’âge d’or de la marque s’est vécu au courant des années 1990. Les Integra Type R et NSX menées par leurs châssis joueurs et leurs ardentes mécaniques atmosphériques habitaient alors leurs rêves. Avec le retour récent de l’étiquette Type S apposée sur certaines de ses créations, la marque de luxe de Honda tente d’encapsuler cette nostalgie et ainsi regagner le cœur des passionnés perdus en route. La TLX Type S n’est toutefois pas un exercice grandement passéiste.