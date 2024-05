Huit ans après avoir abandonné l’idée, Honda a confirmé qu’il proposera dès juillet une nouvelle variante hybride de sa Civic 2025. Cet ajout permettra au populaire modèle d’améliorer son bilan énergétique et de conquérir un public qui se serait tourné par défaut vers les Toyota Corolla et Hyundai Elantra hybrides, faute d’option chez les compactes.

Le constructeur japonais poursuit ainsi sa quête par l’hybridification et estime que 60 % des Civic vendues au Canada seront un jour pourvues de cette motorisation. Pour appuyer cette projection, Honda attribuera cette mécanique aux modèles les plus équipés qui avaient auparavant un quatre cylindres turbo de 1,5 L. Le quatre cylindres de 2 L atmosphérique demeure au catalogue pour deux déclinaisons (LX et Sport).

PHOTO FOURNIE PAR HONDA La Honda Civic Sport Touring hybride 2025

Sur le plan technique, on ne réinvente toutefois pas la roue. La compacte reprendra essentiellement le moteur qui anime les Accord et CR-V hybrides, soit un quatre cylindres de 2 L à cycle Atkinson appuyé par un moteur électrique et un groupe convertisseur pouvant l’épauler.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Le moteur hybride la Honda Civic 2025

La puissance totale de ce groupe hybride s’élève à 200 ch et le couple culmine à 232 lb-pi. Cela assure une puissance égale à celle de la Civic Si dotée d’un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 L, mais avec un couple nettement plus garni que cette dernière (40 lb-pi de plus). La consommation moyenne estimée à 4,8 L/100 km parvient aussi à techniquement concurrencer avec plus de puissance les Corolla et Elantra à moteurs hybrides qui ont toutes deux une consommation combinée quasi identique de 4,7 L/100 km.

Honda précise en outre que cette nouvelle livrée bénéficiera de ressorts et d’amortisseurs réajustés ainsi que de pneus spécifiquement conçus pour le mandat. Les premiers exemplaires à moteurs hybrides proposés seront à quatre portières alors que les déclinaisons à hayon hybrides arriveront plus tard au cours de l’été.