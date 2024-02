L’Aston Martin Vantage 2025 est plus large d’à peine 30 mm que sa prédécesseure et sa calandre est nettement plus volumineuse.

Elle n’a peut-être jamais été la sélection par défaut dans un segment qui regorge d’œuvres éloquentes. Il n’en demeure pas moins que l’Aston Martin Vantage a toujours symbolisé un grand raffinement stylistique qui – pour certains – excusait son retard technique. La marque anglaise lui offre maintenant une refonte qui vise à la rendre aussi compétente que gracieuse.

La présentation de cette Vantage, grandement inspirée de la DB12, est le résultat d’une démarche évolutive. Plus large d’à peine 30 mm, le biplace présente une calandre nettement plus volumineuse (38 %) pour augmenter le flux d’air qui fait respirer et refroidir ses organes mécaniques.

La planche de bord, beaucoup plus harmonieuse, a été complètement redessinée tout en conservant nombre de touches physiques.

PHOTO FOURNIE PAR ASTON MARTIN L’habitacle de l’Aston Martin Vantage 2025

Le même cœur allemand

On retrouve en avant le même V8 biturbo de 4 L d’origine Mercedes-Benz. Il a toutefois été « grandement retravaillé » pour augmenter sa puissance maximale à 656 ch, un accroissement de 153 ch pour générer un 0-100 km/h en 3,5 s. Une transmission automatique ZF à huit rapports reste aussi en poste avec des réglages plus incisifs.

PHOTO FOURNIE PAR ASTON MARTIN Sa suspension adaptative complètement nouvelle et son différentiel arrière électronique interviennent pour récolter les bénéfices d’une répartition parfaite du poids entre l’avant et l’arrière.

Pour tirer profit de ce gain de puissance, la Vantage voit sa charpente solidifiée au moyen de traverses repositionnées et de l’ajout de divers renforts. Sa suspension adaptative complètement nouvelle et son différentiel arrière électronique interviennent aussi pour récolter les bénéfices d’une répartition parfaite du poids entre l’avant et l’arrière (50 : 50).

Bien des changements accompagnés de promesses donc, mais pas une révolution pour celle qui demeure la porte d’entrée sportive à une marque en pleine réinvention sous le contrôle du Québécois Lawrence Stroll.