Magnifique antithèse qui marie l’aspect pratique d’une familiale aux performances de sportives passablement sérieuses, l’Audi RS 6 Avant gagne une nouvelle livrée à tirage très limité rendant hommage à un bolide de course des années 1980.

L’Audi RS 6 Avant GT fait sortir la familiale de sa retenue visuelle avec une robe inspirée de l’Audi 90 Quattro IMSA GTO 1989, un monstre de 710 ch qui a dominé le championnat américain IMSA. Les couleurs Audi Sport traduisent au premier contact ce vouloir de mémoire.

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Le rouage intégral est aussi optimisé pour diminuer le sous-virage sur cette Audi RS 6 Avant GT 2025 et des freins carbone-céramique y sont boulonnés.

Mais au-delà de la présentation, conçue avec une équipe d’apprentis artisans sur six mois et qui casse avec la retenue souvent associée au constructeur d’Ingolstadt, il y a de la matière tangible. Son V8 biturbo de 4 L demeure en poste à 621 ch, mais propulse une voiture vraisemblablement plus légère grâce à l’ajout d’un capot et d’ailes en fibre de carbone. Le rouage intégral est aussi optimisé pour diminuer le sous-virage et des freins carbone-céramique y sont boulonnés.

PHOTO FOURNIE PAR AUDI L’habitacle de lAudi RS 6 Avant GT 2025

Les ingénieurs ont également ajouté à son arsenal des amortisseurs à combinés filetés (communément appelés coilovers) ajustables qui abaissent la voiture de 10 mm pour un comportement routier encore plus affûté.

L’Audi RS 6 sera limitée à 660 exemplaires, dont seulement 6 seront vendus au Canada, nous a confirmé Audi Canada. Sans doute une pièce de collection en devenir dont le prix n’a pas encore été fixé.