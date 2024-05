Malgré l’évidente contradiction avec leurs efforts d’électrification, les trois grands constructeurs américains poursuivent les efforts d’habillage hors route des versions dites à « usage intensif » des camionnettes pleine grandeur. Nous nous sommes glissé derrière le volant d’un de ces mastodontes — le GMC Sierra 2500 AT4X — pour une rare incursion dans cet univers où la capacité de remorquage et le couple des mécaniques priment — presque — tout.

D’une hauteur de 2,10 m, d’une largeur de 2,6 m (en incluant les miroirs) et d’une longueur de 6,4 m, ce Sierra 2500 est tellement imposant qu’un Mazda MX-5 complet entre dans son empattement. La livrée AT4X essayée nourrit cette image de démesure avec ses parechocs à points d’ancrage intégrés, une suspension surélevée de 38 mm et des jantes spécifiques de 18 po Salta à pneus de 35 po de diamètre. Les soubassements, placés à 300 mm du sol, sont en outre mieux protégés par des boucliers supplémentaires.

Ses 3,9 tonnes (!) sont suspendues sur des amortisseurs Multimatic DSSV, une technologie à distributeur à tiroir mise au point en compétition. Pour conserver une capacité de remorquage de près de 8400 kg, des lames arrière sont employées, ce qui donne lieu à un comportement plutôt bondissant sur routes cabossées, mais mieux maîtrisé que celui des livrées de série. La direction hydraulique à circulation de billes rend la tenue de cap également un peu hasardeuse, des compromis inévitables pour assurer la robustesse de cet outil de travail.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS L’habitacle du GMC Sierra 2500 HD AT4X 2024

Du reste, l’expérience de conduite reflète l’empreinte colossale de ce Sierra HD à laquelle on doit apporter une attention constante. Le tout entre en contradiction avec l’habitacle fort bien mis et insonorisé qui tente de justifier les 110 000 $ comme mise de départ. Le V8 turbodiesel de 6,6 L Duramax abat le travail de façon exemplaire avec ses 470 ch et son couple de 975 lb-pi dès 1600 tr/min. Une pièce de choix, pas trop gloutonne, qui fait appel à une transmission Allison bien agencée. Au terme de l’essai, une question est demeurée sans réponse cependant : mais où cette quincaillerie hors route pourra-t-elle s’exprimer tant ce Sierra 2500 est imposant ?