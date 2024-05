Les turbocompresseurs de ce V8 de 4 L sont placés dans son « V » pour rendre la configuration plus compacte. Un moteur électrique placé devant la transmission (visible en bas au centre) l’appuie directement.

Un V8 hybride dérivé de la course automobile pour la successeure de la Huracán

Nombreux sont ceux qui pleurent le départ du prenant et mélodieux V10 qui a animé les Lamborghini Gallardo et Huracán pendant une vingtaine d’années. La fin de vie récente de cette mécanique de répertoire, annoncée sans remplaçante immédiate, a laissé le champ libre à d’intenses spéculations. On sait maintenant que l’héritière à huit cylindres s’annonce exceptionnelle.

Lamborghini a présenté la semaine dernière les grandes lignes techniques de ce nouveau moteur avant même le dévoilement du design, voire du nom de la descendante de la Huracán. Pilier identitaire d’une supervoiture en devenir qui pourrait s’appeler Temerario, ce V8 de 4 L biturbo a été entièrement développé à Sant’Agata Bolognese. Il est doté d’un vilebrequin à manetons à plat (flat-plane crank en anglais) lui permettant d’avoir une vitesse de rotation maximale extraordinaire de 10 000 tr/min.

À l’instar du V12 de la Revuelto, cette mécanique sera soutenue par un trio de moteurs électriques : deux à l’avant et un couplé à la transmission à double embrayage à huit rapports. Lamborghini précise que cela assure une belle linéarité de la plage de puissance avec l’excédent de couple électrique. Parlant de puissance, elle dépassera les 887 ch, ce qui est largement plus que la Huracán Tecnica sortante (630 ch) tout en devançant la légendaire Porsche 918 Spyder (874 ch). Un nouvel opus promis d’ici la fin de l’année qui devrait être passablement décoiffant.