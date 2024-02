Alors que la troisième pédale se fait de plus en plus rare partout dans l’industrie, BMW a choisi d’aller à contre-courant et d’offrir sa BMW Z4 2025 avec une transmission manuelle à six rapports. Elle imite, par le fait même, sa cousine de plateforme, la Toyota Supra.

Cette option, que l’on peut uniquement agencer à la livrée M40i dotée du six-cylindres de 3 L turbo (382 ch), sera proposée sans frais supplémentaires.

PHOTO FOURNIE PAR BMW Les ingénieurs ont apporté certaines modifications à la suspension ainsi qu’aux réglages de l’amortissement dynamique.

PHOTO FOURNIE PAR BMW L’habitacle de la BMW Z4 M40i 2025 avec boîte manuelle

Elle sera offerte dès le mois de mars à un prix qui n’a pas encore été dévoilé, mais qui devrait avoisiner les 84 000 $ actuellement exigés pour l’année-modèle 2024.