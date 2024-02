Essai routier Mazda CX-90 : une ambition singulière

Mazda a passé l’essentiel de son existence à faire les choses différemment. C’est ainsi qu’avec des moyens plus limités que ses rivaux, le petit constructeur d’Hiroshima a fait naître des sportives de répertoire à moteurs rotatifs (RX-7, RX-8), des roadsters ultralégers et attachants (Miata et MX-5) et de pétillantes compactes (Protegé, Mazda3). Malgré l’éloignement évident de cet héritage à poids plumes, le CX-90 s’inscrit dans cette philosophie opposée au statu quo.