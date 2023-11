La Lamborghini Countach 1989 25 e anniversaire détruite lors du tournage du film The Wolf of Wall Street

Quiconque a visionné l’excellent long métrage de Martin Scorsese The Wolf of Wall Street se souvient de l’hilarante et chaotique scène où le courtier déchu Jordan Belfort – joué par Leonardo DiCaprio – détruit une Lamborghini Countach 1989 blanche. Pour ajouter une touche de réalisme, l’équipe de production avait choisi d’employer une vraie Countach et elle sera bientôt mise aux enchères.

Préservée dans l’état où elle a été endommagée lors de la réalisation du film de 2013, il s’agit de l’un des 658 exemplaires produits de l’édition 25e anniversaire de la supervoiture iconique, précise la maison Bonhams qui officiera sa vente. Il s’agit de l’une des deux Countach utilisées pendant le tournage. L’autre, vue à peine 16 secondes dans le montage final, n’a pas été abîmée.

PHOTO FOURNIE PAR BONHAMS La Lamborghini Countach 1989 25e anniversaire détruite lors du tournage du film The Wolf of Wall Street

Bonhams estime que la mise pourrait atteindre entre 1,5 million et 2 millions de dollars américains. Pas mal pour une voiture dans un si piteux état. Les enchères seront tenues dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dabi le 25 novembre prochain.