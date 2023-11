Checkmate Showdown Échec et paf

Checkmate Showdown, la toute dernière offrande de la scène indépendante montréalaise du jeu vidéo, est un ingénieux mélange d’échecs et de combats mortels, sollicitant autant le cerveau que les pitons de la manette. Et s’il faut quelques matchs pour apprivoiser les nombreuses commandes et comprendre le concept, on est rapidement séduit par la créativité que les développeurs y ont injectée.