Critique du jeu Just Dance 2024 Eh bien, dansez maintenant

L’édition 2024 de Just Dance n’offre pas de révolution majeure par rapport à 2023, quelques améliorations cosmétiques, plus de compatibilité et une liste de 40 nouvelles chansons. L’important, c’est que la prémisse demeure la même : danser, seul, en groupe ou en ligne, sur des chorégraphies inventives, dans des décors surprenants avec le plus d’entrain possible. On ne change pas un concept gagnant depuis 2009.