Avertissement : le Deco BE95, avec ses deux routeurs en réseau maillé, dépasse de loin les besoins et les moyens de l’utilisateur de base. Mais comme on aime écornifler devant une maison cossue, nous avons testé sans pitié cet ensemble de routeurs WiFi 7 offrant une vitesse combinée de 33 Gb/s. À part son prix, on ne trouve rien à lui reprocher.

On aime

Si vous n’avez même pas eu le temps de vous habituer au WiFi 6 et au 6E, vous avez le droit de grogner : le WiFi 7 est la prochaine norme WiFi. Identifiée par le nom IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT), elle ajoute la bande 6 GHz au spectre disponible pour les appareils connectés et permet jusqu’à 46 Gb/s de transfert, augmente par cinq fois la capacité des réseaux et offre théoriquement une latence cent fois plus basse qu’avec le WiFi 6.

On s’en doute, peu d’appareils émettent ou reçoivent du WiFi 7. Le Deco BE95 est un des premiers routeurs sur le marché à le faire, et il faut être un geek fini ou un critique hyperactif pour avoir trois téléphones compatibles comme c’est notre cas.

Les deux routeurs composant notre ensemble Deco BE95 fonctionnent en réseau maillé. Le routeur principal, dans le salon dans notre cas, est directement connecté au modem et transmet le signal à un deuxième routeur en utilisant exclusivement une des deux bandes 6 GHz. Ce système est réputé plus stable et plus efficace que l’ajout d’un prolongateur de réseau. Ses capacités MU-MIMO permettent d’envoyer jusqu’à 16 faisceaux simultanément à autant d’appareils connectés.

C’est ce que nous avons longuement testé pendant un mois, sans pouvoir, évidemment, confirmer les vitesses stratosphériques en dizaines de Gb/s. Premier point, nos Deco BE95 n’ont jamais montré un signe d’instabilité et ont refilé sans faiblir du WiFi à notre soixantaine (eh oui) d’appareils connectés. Pas de délai agaçant dans les jeux vidéo ou les téléconférences, et assez d’intelligence pour diriger chaque appareil vers le routeur le plus proche. Pour la fiabilité, rien à signaler, ce qui est une excellente nouvelle puisque c’est ce qu’on demande d’abord à un routeur.

En ce qui concerne l’efficacité du réseau maillé, les nouvelles sont bonnes également, des dizaines de mesures avec Speedtest d’Ookla nous l’ont montré. Dans les meilleures conditions, en connexion filaire ou connecté au routeur principal dans le salon, nous avons obtenu la vitesse maximale permise par notre fournisseur, Vidéotron, soit 947 Mb/s en téléchargement et 56 Mb/s en téléversement.

Nos appareils connectés au routeur secondaire, dans le bureau, allaient chercher un peu moins de vitesse, parfois jusqu’à 72 Mb/s de moins. La latence était également un peu plus élevée, d’au plus une dizaine de millisecondes. Pour un réseau maillé, il s’agit d’une excellente performance.

Pour les plus curieux, voici le bilan de nos tests. Ils ont été facilités par le fait qu’on peut choisir, dans l’appli Deco, sur quel routeur et quelle fréquence notre appareil doit se brancher. Les résultats sont classés selon le routeur, principal au salon et secondaire au bureau, ainsi qu’avec des connexions filaires Ethernet.

Chaque routeur est doté de quatre entrées Ethernet, deux de 10 Gb/s et deux de 2,5 Gb/s, et l’ensemble permet de couvrir un espace de 7800 pieds carrés pour 200 appareils. C’était évidemment plus que suffisant pour une résidence comme la nôtre de 1500 pieds carrés sur trois niveaux.

L’application Deco est un modèle de clarté et permet en un coup d’œil de voir les appareils connectés, leur utilisation du réseau et leur routeur privilégié. On a l’option de garder le même nom pour les réseaux 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, ou d’en choisir des différents. Un outil d’optimisation du réseau est disponible et permet notamment de privilégier les canaux les moins fréquentés. Certains appareils peuvent être privilégiés et on offre gratuitement les fonctions de base de TP-Link HomeShield, qui effectue des scans du réseau à la recherche de menaces et permet de configurer le contrôle parental. La formule Sécurité totale, qui offre notamment un antivirus et un RPV sécurisé, coûte 179,99 $ par année.

On aime moins

Le prix de 1699,99 $ est tellement élevé qu’il en est gênant.

L’application comprend un onglet pour contrôler les appareils domotiques, mais seuls ceux fabriqués par TP-Link y apparaissent.

Les deux routeurs équipés de 12 antennes internes sont gros, pas moyen de les glisser discrètement dans le décor.

On achète ?

La question de l’achat semble bien déplacée ici, à ce prix et dans une rubrique traitant habituellement d’appareils pour le consommateur moyen. À vous de décider si votre réseau WiFi vaut un investissement aussi considérable. En ce qui nous concerne, notre travail consistait à évaluer la qualité du BE95, et le résultat est sans équivoque : on a affaire ici à un ensemble de routeurs haut de gamme, prêts pour la prochaine norme WiFi et destinés à des utilisateurs exigeants.