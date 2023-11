PHOTO ULI SEIT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(New York) L’influent et redouté magnat des médias Rupert Murdoch, qui passe officiellement la main mercredi, à 92 ans, à son fils Lachlan à la tête de son empire médiatique, a promis de rester « actif » et fustigé les « élites » qui veulent supprimer « les débats », à un an de la présidentielle américaine.

Agence France-Presse

« J’espère continuer à jouer un rôle actif dans l’entreprise », a déclaré Rupert Murdoch, lors d’une assemblée générale des actionnaires du groupe News Corp, dont il devient président émérite, tandis que Lachlan devient à 52 ans « le seul président de News Corp ».

Après News Corp, présent dans les médias et l’édition (HarperCollins) aux États-Unis (The Wall Street Journal, Dow Jones, New York Post), au Royaume-Uni (The Sun, The Times) et en Australie (The Australian), et qui pèse près de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2023, Rupert Murdoch passera aussi la main à son fils vendredi à la tête de Fox Corporation, l’autre entité de l’empire, maison mère de la chaîne d’information Fox News, prisée des conservateurs américains.

PHOTO MIKE COHEN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Lachlan Murdoch, en 2018

« Il ne fait aucun doute que nous devrions tous nous inquiéter de la suppression du débat par une élite intolérante qui considère les opinions divergentes comme des anathèmes », a déclaré Rupert Murdoch, dont les médias ont été accusés de favoriser la montée des populismes dans les pays anglo-saxons, symbolisée par le Brexit au Royaume-Uni et l’ascension de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016.

« Nous avons la chance de vivre dans un pays (les États-Unis), où les rêves ne sont pas encore soumis aux régulations », a-t-il ajouté.

Ces dernières années, Fox News, la plus regardée des chaînes d’informations du câble américain, a été accusée de désinformation sur la COVID-19 et d’avoir servi de mégaphone à la fausse thèse, chère à Donald Trump, d’une élection présidentielle américaine truquée en 2020 au profit de Joe Biden.

Cette théorie a nourri la colère des partisans les plus virulents du champion des républicains, aboutissant à la violente invasion du Capitole le 6 janvier 2021.

Fox News a dû verser en avril dernier la somme de 787,5 millions de dollars au fabricant de machines de vote électronique Dominion Voting Systems, au centre de cette fausse théorie, pour s’éviter un embarrassant procès en diffamation.

Durant sa brève allocution, Rupert Murdoch s’est également inquiété d’une « montée d’un antisémitisme virulent », « après les attaques barbares contre Israël », et a dénoncé la détention « injuste » en Russie du journaliste américain Evan Gershkovich, qui travaille pour l’un des titres du groupe, le Wall Street Journal.