Les V8 disparaissent et on accueille une nouvelle version hybride

L’année-modèle 2025 marquera un jalon important dans l’histoire du Ram 1500. La marque de camions de Stellantis a claironné la semaine dernière la fin des V8 Hemi sous le capot de la camionnette pleine grandeur, des moteurs qui forment depuis 20 ans le noyau de leur identité. Sa gamme de moteurs sera dorénavant entièrement composée de six-cylindres pour diminuer leur — grande — soif. La surprise se trouve toutefois sous le capot d’une nouvelle version hybride rechargeable baptisée Ramcharger qui tente de trouver l’antidote à « l’angoisse de l’autonomie ».

Ces gros V8 à culbuteurs tireront donc bientôt leur révérence pour laisser place à des six-cylindres en ligne biturbo de la famille de moteurs Hurricane lancée par les Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer pour diminuer la soif de ces mastodontes. Deux livrées se partageront la feuille d’options, l’une de 420 ch et 469 lb-pi et l’autre de 540 ch et 521 lb-pi. Le V6 Pentastar de 3,6 L survivra également sous une forme hybride légère. Tous les moteurs seront secondés par une transmission automatique à huit rapports. Notons que la capacité de remorquage baisse tout de même de 530 kg dans la transition par rapport à la cuvée 2024.

Du reste, hormis une nouvelle calandre convexe, l’offre restera semblable. Une nouvelle variante RHO tentera de combler l’espace laissé vacant par le départ du Ram 1500 TRX avec la version de 540 ch du six-cylindres Hurricane.

Une version hybride rechargeable révolutionnaire

L’annonce s’est aussi accompagnée d’une surprise de taille : l’ajout d’une version hybride rechargeable à la gamme de la camionnette, une première dans son segment. Baptisée Ramcharger, elle emploie un V6 Pentastar de 3,6 L utilisé uniquement comme génératrice. Il n’y a donc pas de lien mécanique entre celui-ci et les roues. Lorsque la batterie de 92 kWh s’épuise, il prend le relais pour produire de l’électricité.

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS Le Ram 1500 Ramcharger 2025 hybride rechargeable

Ram estime l’autonomie totale à 1110 km lorsque le réservoir de carburant est plein et la batterie entièrement rechargée. L’autonomie électrique est pour sa part estimée à 230 km. L’architecture électrique de 400 V assure en outre une puissance de recharge maximale de 145 kW. Elle assure également une recharge bidirectionnelle pouvant théoriquement en partie alimenter une maison en cas de panne d’électricité.

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS L’habitacle du Ram 1500 Ramcharger 2025 hybride rechargeable

La puissance combinée des deux moteurs électriques se situe à 663 ch et la capacité de remorquage maximale à 6350 kg, soit plus de 1000 kg de plus par rapport au Ram 1500 à moteurs uniquement thermiques.

Les premiers Ram 1500 arriveront chez les concessionnaires au début de 2024, alors que la version Ramcharger n’a pas encore d’échéancier précis. La livrée électrique REV précédemment annoncée sera commercialisée à la fin de 2024.