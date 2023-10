Sans doute ragaillardie par la proposition hybride de la Toyota Corolla, sa rivale de toujours, la Honda Civic sera proposée dès 2024 avec un groupe motopropulseur hybride. Une relance d’une version qui a sombré en 2015 avec la neuvième génération de la populaire compacte.

Pour l’heure, Honda se contente d’affirmer que cette nouvelle mouture embarquera la mécanique hybride à deux moulins électriques que l’on retrouve dans les Accord et CR-V, sans avancer de chiffres de puissance. Composé d’un quatre cylindres à cycle Atkinson de 2 L, il produit 204 ch dans les deux cas, ce qui est un indicateur de la puissance que pourrait avoir cette Civic hybride. Si tel est le cas, elle pourrait du coup symboliquement dépasser le compte du moteur turbocompressé de la sportive Si (200 ch). Il sera d’ailleurs intéressant de constater où se situera cette version dans la fourchette de prix de la compacte.

Aucun mot là non plus sur la consommation de carburant estimée. Si l’on se fie à l’Accord qui est capable d’abaisser la gourmandise à 5,3 L/100 km, la compacte s’annonce très frugale avec un bilan énergétique, selon toute vraisemblance, encore plus reluisant grâce à son poids abaissé et à sa carrosserie moins étendue.

Honda souhaite que 40 % des Civic vendues en Amérique Nord soient dorénavant mues par une mécanique hybride. Un chiffre assurément optimiste qui met en lumière la stratégie d’hybridification de sa gamme qui précède sa phase d’électrification. Notons que cette livrée sera proposée autant en carrosserie berline qu’à hayon qui seront respectivement assemblées en Ontario et en Indiana.

Prélude à une Prelude

PHOTO KAZUHIRO NOGI, AGENCE FRANCE-PRESSE La Honda Prelude Concept au Salon de la mobilité de Tokyo

Le constructeur japonais a, en parallèle, profité de la tenue du Salon de la mobilité de Tokyo pour dévoiler une étude de style qui mise sur la nostalgie de son âge d’or sportif des années 1990. La Prelude Concept préfigure le retour de cet illustre coupé qui a laissé sa marque chez les admirateurs de la marque.

Cette fois-ci cependant, son bouillant quatre-cylindres laisserait sa place à un cœur entièrement électrique. L’exercice stylistique demeure en outre fort intéressant, tentant de préserver des proportions traditionnelles de coupé à moteur thermique pour aguicher les inconditionnels du genre. Rien n’a sans surprise été présenté sur le plan technique ou sur l’échéancier de mise en production, mais le PDG de Honda, Toshihiro Mibe, a lancé un message clair et un peu casse-gueule lors de son allocution : « Gardez vos attentes élevées pour ce modèle. »