Quelques mois après le Wrangler, c’est maintenant au tour du Gladiator de faire l’objet d’une révision sommaire. La camionnette de Jeep gagne légèrement en raffinement et en sécurité en plus d’arborer une calandre légèrement redessinée.

Vous aurez donc compris que cette mise à jour de mi-parcours n’a rien d’exceptionnel, ce qui cadre avec la philosophie plutôt prudente de cette marque en lien avec ses 4 X 4 sur châssis en échelle. Sur le plan esthétique, la calandre à sept ouvertures permet un meilleur refroidissement de la mécanique en plus de présenter un peu plus de raffinement avec son noir texturé.

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS Seul le moteur V6 Pentastar de 3,6 L (285 ch) subsiste, un moteur que l’on peut coupler à une transmission manuelle à six rapports ou automatique à huit rapports.

C’est toutefois à l’intérieur que les changements sont plus notables. Là, on découvre un nouvel écran multimédia tactile de 12,3 po permettant de contrôler l’excellent système Uconnect 5. L’antenne de radio est maintenant intégrée dans le cadre du pare-brise, un détail qui permettra de mieux négocier avec la végétation près des sentiers hors route. Finalement, on ajoute des coussins gonflables latéraux autant à l’avant qu’à l’arrière. Un élément de sécurité essentiel, il va sans dire.

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS L’habitacle du Jeep Gladiator Rubicon X 2024

L’année 2024 marque également la disparition du V6 EcoDiesel de 3 L qui n’a pas un excellent dossier côté fiabilité. Seul le V6 Pentastar de 3,6 L (285 ch) subsiste, un moteur que l’on peut coupler à une transmission manuelle à six rapports ou automatique à huit rapports. En vente au Canada d’ici la fin de l’année.