Volkswagen s’est ajouté à une longue liste de constructeurs qui réduisent de manière importante leur offre de transmissions manuelles. Le constructeur allemand a annoncé que ses deux derniers modèles de Golf offerts en Amérique du Nord, les GTI et R, ne seront plus proposés avec une cette transmission après l’année-modèle 2024.

Ainsi, après l’écoulement des Golf GTI et R 2024, l’acheteur se verra offrir uniquement une transmission à double embrayage à sept rapports. Plus tôt cette année, le directeur du développement technique de Volkswagen, Kai Grünitz, avait déclaré, dans une entrevue au magazine Autocar, qu’une telle décision était imminente en raison des normes d’émissions de CO 2 plus restrictives qui allaient bientôt en entrer en vigueur en Europe.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN La Volkswagen Golf GTI 380

Pour marquer la fin d’une époque, toutes les Golf GTI 2024 dotées d’une boîte manuelle recevront la nomenclature « 380 », désignant le code interne du constructeur de cette livrée. Des éléments distinctifs esthétiques définiront cette version : les rétroviseurs, les jantes et le toit seront tous noirs pour compléter un large choix de couleurs. L’amortissement dynamique sera aussi intégré de série. Le quatre cylindres de 2 L turbocompressé (241 ch) reste inchangé.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN L’habitacle de la Volkswagen Golf GTI 380

Du côté de la Golf R, Volkswagen n’a pas précisé si une variante soulignera la fin de la boîte manuelle, elle qui est commercialisée avec cette transmission uniquement en Amérique du Nord.

Précisons que la Jetta de série n’aura également plus droit à la transmission manuelle après 2024, mais la Jetta GLI poursuivra son chemin avec celle-ci. Les Golf GTI 380 2024 arriveront chez les détaillants canadiens dès l’automne prochain avec un prix de départ de 36 895 $, soit 2100 $ de plus que la livrée à double embrayage de série du modèle.