(Munich) Le constructeur automobile allemand BMW a présenté samedi son projet de « Neue Klasse », pour rester dans la course à l’électrique face à la concurrence de Tesla et des constructeurs asiatiques, très en avance, à la veille de l’ouverture du salon de l’automobile de Munich lundi en Allemagne.

Agence France-Presse

La Neue Klasse (Nouvelle Classe) désigne l’ensemble d’une « nouvelle génération de six modèles de voitures 100 % électriques » que le groupe lancera sur deux ans, à partir de 2025, allant de la berline au VUS, a annoncé Oliver Zipse, PDG de BMW, lors de la présentation du concept de ces futurs véhicules.

Les modèles seront d’abord fabriqués dans la nouvelle usine hongroise du groupe, puis dans ses usines de Munich, en Chine et au Mexique, a-t-il ajouté.

Cette nouvelle génération permettra « 30 % d’autonomie en plus, une recharge 30 % plus rapide, 25 % d’efficience en plus », a affirmé le groupe dans un communiqué.

BMW avait annoncé depuis 2021 le lancement de cette stratégie Neue Klasse, qu’il a qualifié aujourd’hui de « vision » pour une mobilité « plus humaine, intelligente et écoresponsable », sans donner plus de détails sur les modèles ni de date de virage complet vers l’électrique.

Oliver Zipse a également évoqué le développement d’un boîtier de contrôle électronique commun à l’ensemble de ces futurs modèles et aux autres marques du groupe. BMW espère ainsi augmenter ses marges et rester compétitif dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

« L’épine dorsale, le système opérationnel, la façon dont nous exploitons nos voitures seront les mêmes, dans toutes nos marques, c’est ainsi que nous ferons des économies d’échelles », a expliqué à l’AFP Walter Mertel, directeur financier du groupe, qui comprend également les marques Mini et Rolls-Royce.

BMW est l’un des rares constructeurs de l’industrie automobile à ne pas avoir fixé de date butoir pour la fin des moteurs à combustion et à miser sur l’hydrogène tout en continuant de travailler sur des moteurs traditionnels, alors que les routes de l’Union européenne se préparent à une mobilité décarbonée à l’horizon 2035.

Dans ce contexte, le Neue Klasse doit être une réponse au succès de Tesla et des concurrents asiatiques et notamment chinois, dont la présence inédite au salon de Munich, démontre la volonté de conquérir le marché européen sur le segment de l’électrique.

BMW n’est « pas en retard », mais il doit « être bon, car ce terrain de jeu n’est pas vide, et sur le point de devenir beaucoup plus encombré à partir de 2024 », résume Matthias Schmidt, expert du secteur.