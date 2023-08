(Detroit) Les nouvelles versions de la légendaire Mustang commenceront à être expédiées la semaine prochaine et plus des deux tiers des commandes comprennent le gros moteur V8 de 5 litres, a déclaré Ford vendredi.

Associated Press

La demande pour des moteurs rugissants reste forte à une époque où les constructeurs automobiles de Detroit commencent à abandonner progressivement les monstres à essence et à passer aux véhicules électriques afin de répondre aux exigences strictes du gouvernement en matière d’émissions et d’économie de carburant.

Ford indique qu’il y a environ 13 000 commandes américaines pour les Mustangs 2024, qui peuvent également être équipées d’un moteur quatre cylindres turbocompressé. Parmi ces commandes, 67 % concernent le V-8, et plus d’un quart des personnes qui recherchent cette Mustang veulent la transmission manuelle à six vitesses, selon le porte-parole Mike Levine.

Mais les « voitures musclées », du moins les nouveaux modèles, sont en voie de disparition.

General Motors a annoncé en mars qu’elle cesserait de fabriquer la Chevrolet Camaro au début de l’année prochaine. L’entreprise n’a pas exclu la possibilité de remplacer la Camaro à une date ultérieure.

Stellantis, anciennement Fiat Chrysler, cessera de produire les versions à essence des Dodge Challenger et Charger d’ici la fin de l’année. Mais l’entreprise prévoit de lancer une Charger performante alimentée par batterie en 2024.

M. Levine n’a pas voulu dire si cette version de la Mustang serait la dernière voiture musclée à essence de l’entreprise. « Cela reste à voir », a-t-il déclaré.

Une Mustang sportive électrique pourrait également voir le jour à l’avenir. Les voitures électriques, avec leur couple instantané et leur centre de gravité bas, sont souvent plus rapides et plus maniables que les véhicules à combustion interne.

Selon Sam Abuelsamid, un analyste en mobilité électronique chez Guidehouse Insights, les gens optent pour des Mustangs à moteur V8 avec transmission manuelle en partie parce qu’elles pourraient être les dernières de l’ère des voitures musclées à moteur à essence.

« Les fans les plus endurcis vont sortir et s’emparer de l’une d’entre elles parce qu’on ne sait pas quand cela va se terminer », a-t-il expliqué.

Lorsqu’une nouvelle Mustang sort du garage, le taux de commande du V8 est presque toujours plus élevé que celui des autres moteurs disponibles, tout comme la demande de transmissions manuelles, car les fervents fans de Mustang sont souvent les premiers à passer commande, a dit M. Abuelsamid.

« Nous avons tendance à constater une plus forte demande de la part des passionnés pour le V8 à chaque fois qu’une nouvelle Mustang est lancée », a confirmé Jim Owens, le responsable de la marque Mustang, dans une déclaration préparée à l’avance.

La nouvelle Mustang, qui repose sur les mêmes bases que la version actuelle, est fabriquée dans une usine située à Flat Rock, dans le Michigan, au sud de Detroit. Le nouveau moteur V8 peut produire jusqu’à 486 chevaux.