(Vallée de Napa, Californie) Plus de 10 ans après la présentation de son premier concept électrique, Rolls-Royce rebranche tout.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Le silence est d’or…

Qui a besoin d’une Rolls-Royce ? Au fond, personne. Cela n’empêche tout de même pas la marque anglaise d’en produire quelques milliers par année. Sa dernière-née, la Spectre, transporte son luxe en silence.

Chez Rolls-Royce, on a coutume de dire que ce qui distingue la maison des autres marques de luxe, ce sont trois choses : le savoir-faire, l’authenticité et la qualité de construction. Même électrique, la Spectre ne déroge pas à la règle. Le cahier de charges que Torsten Muller-Otvos, président de la marque, impose à ses troupes ne laisse aucune place à l’improvisation. « Peu importe la source d’énergie chargée de la mouvoir, la Spectre se devait avant tout d’être une Rolls-Royce », récite-t-il comme un mantra.

PHOTO FOURNIE PAR ROLLS-ROYCE Par sa longueur, le capot de la Rolls-Royce Spectre donne l’impression de loger un énorme moteur à essence.

PHOTO FOURNIE PAR ROLLS-ROYCE Les larges portières antagonistes – les plus longues jamais produites – s’ouvrent sur un habitacle que l’on décore comme son chez-soi.

PHOTO FOURNIE PAR ROLLS-ROYCE Cossues, confortables à souhait, toutes les places à bord (oui, y compris à l’arrière) invitent aux voyages.

PHOTO FOURNIE PAR ROLLS-ROYCE Détail de la console de la Rolls-Royce Spectre

PHOTO FOURNIE PAR ROLLS-ROYCE Détail de l’intérieur d’une portière de la Rolls-Royce Spectre

PHOTO FOURNIE PAR ROLLS-ROYCE Poignée de portière de la Rolls-Royce Spectre

PHOTO FOURNIE PAR ROLLS-ROYCE Logo de la marque bien en évidence

PHOTO FOURNIE PAR ROLLS-ROYCE L’efficacité énergétique de cette anglaise n’est pas sa qualité première. Son autonomie non plus.

PHOTO FOURNIE PAR ROLLS-ROYCE La Rolls-Royce Spectre ne procure pas le frisson de la vitesse au moment de l’accélération, bien qu’elle ne mette que 4,5 s à atteindre la vitesse maximale permise sur nos voies rapides. 1 /9

















Le message a été entendu. La commande, parfaitement respectée. La Spectre est une Rolls-Royce, une vraie. Elle en a la prestance, l’opulence, le chic et, bien entendu, le prix. Chaque unité produite sera, comme toutes les autres Rolls-Royce, conçue avec toute la minutie du monde par des artisans. La machine aide, mais ne remplacera jamais ni l’œil ni la main de ces hommes et femmes qui décorent ces palaces sur roues de matériaux nobles, précieux et chers...

Une Rolls-Royce avant d’être un véhicule électrique. Ce précepte trouve également écho dans la conception de ce véhicule hors norme. Bien que la firme britannique martèle que sa production tout entière basculera dans le tout-électrique d’ici 2030, elle n’entreprend pas cette transition à partir d’une feuille blanche.

En fait, la Spectre adopte la plateforme dont toutes les Rolls-Royce sont faites. Ce faisant, elle n’exploite réellement aucune des « options » esthétiques qu’offre l’architecture d’un véhicule électrique.

Il n’est jamais venu à l’esprit des concepteurs de la Spectre de répartir différemment les volumes de la carrosserie. D’ailleurs, par sa longueur, le capot donne l’impression de loger un énorme moteur à essence. Pas plus qu’ils n’ont envisagé de présenter un rapport taille/habitabilité plus enviable. Bien qu’ils reconnaissent qu’ils auraient pu s’aventurer plus loin, le moment était apparemment mal choisi. L’usine ne peut guère assembler plus de 6000 véhicules par année (tous modèles confondus) et n’a pas la flexibilité voulue pour jongler avec différentes plateformes.

Tout n’est pas perdu. Si la Spectre ne maximise pas tous les avantages, elle en retire tout de même quelques-uns. Ainsi, les modifications apportées au châssis ont permis de le rigidifier de 30 %. Elles ont également permis de ne plus recourir à autant de matériaux insonorisants. Rolls-Royce dit en avoir éliminé quelque 700 kg. Par chance, sans quoi l’auto aurait pesé près de 4 tonnes.

Gardienne de la tradition

Les larges portières antagonistes – les plus longues jamais produites – s’ouvrent sur un habitacle que l’on décore comme son chez-soi. Lors du lancement international de la Spectre, chacune des sept unités avait été personnalisée par la filiale Bespoke de l’entreprise. Les services de cette dernière sont retenus par la vaste majorité des acheteurs de Rolls, et ce n’est pas par crainte que leur véhicule ressemble à celui du voisin. Pourpre, jaune, blanc, la palette de cuirs semble infinie. Tout comme la teinte de la moquette, plus touffue encore qu’une pelouse négligée.

Ce qui ne change pas cependant est le ciel de toit spectaculairement illuminé d’un millier de diodes. Ce spectacle quasi pyrotechnique, fort apprécié de la clientèle, a incité ses concepteurs à raturer le toit ouvrant de la liste des accessoires.

Hormis le bloc d’instrumentation, rien ne laisse transparaître que ce modèle a recours à une source d’énergie autre que l’essence. On ne retrouve pas – et c’est tant mieux – un mur de « téléviseurs » non plus. Rolls-Royce a encore recours à des commandes physiques.

En revanche, le constructeur a enfoui très profondément certaines informations dans l’écran de son système d’infodivertissement. C’est le cas notamment de l’efficacité énergétique de ses propulseurs, sur lesquels nous reviendrons.

Cossues, confortables à souhait, toutes les places à bord (oui, y compris à l’arrière) invitent aux voyages. Ils ont intérêt à ne pas être trop longs. Le volume du coffre pourrait avoir peine à avaler tous vos bagages.

Calme et volupté

Conduire une Rolls-Royce, même électrique, n’a rien d’exceptionnel en soi, une fois que l’on a apprivoisé ses dimensions et son poids. Ce coupé ne procure pas le frisson de la vitesse au moment de l’accélération, bien qu’il ne requiert que 4,5 s pour atteindre la vitesse maximale permise sur nos voies rapides. La poussée de ces deux propulseurs d’origine BMW (un à l’avant et l’autre à l’arrière) est franche, certes, mais ne vise à décoiffer personne. Vous aurez seulement l’impression que cette Rolls-Royce se hâte sans se précipiter.

À son volant, la Spectre file vite et bien, mais ne survole pas les grosses imperfections de la chaussée avec autant de flegme que les autres Rolls-Royce. La direction permet de la guider dans les méandres avec une relative aisance, mais ni sa précision ni sa souplesse ne vous viendront en aide au moment de la garer. Son diamètre de braquage s’apparente à celui d’un paquebot.

La Spectre a besoin d’espace. Beaucoup d’espace et beaucoup de watts aussi. L’efficacité énergétique de cette anglaise n’est pas sa qualité première. Son autonomie non plus. « Aucun de nos clients ne s’en préoccupe véritablement », me souffle un représentant de la marque. Et pour cause, ceux-ci ont, en moyenne, sept autres véhicules dans leur garage.

Rolls-Royce Spectre Prix de détail suggéré 495 600 $ Rabais gouvernementaux Aucun Consommation/batterie 26,7 kWh/100 km (meilleure consommation obtenue)/102 kWh On aime Exclusivité

Finition remarquable

Comportement solide On aime moins Efficacité énergétique insuffisante

Encombrement gênant

Minimalise gains possibles avec un VE Notre verdict La source d’énergie est secondaire. C’est d’abord une Rolls-Royce.

Faites part de votre expérience La Presse publiera prochainement l’essai des véhicules suivants : Ford Mustang, Toyota Crown et Volkswagen Atlas. Si vous possédez l’un de ces véhicules, nous aimerions bien vous lire sur votre expérience. Écrivez-nous

Fiche technique

PHOTO FOURNIE PAR ROLLS-ROYCE Rolls-Royce Spectre

Moteurs

Électriques à aimants permanents

584 ch

664 lb-pi de couple

Performances

Poids : 2890 kg

Accélération (0-100 km/h) : 4,5 s

Capacité maximale de remorquage : non recommandé

Boîte de vitesses

De série : automatique

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : rouage intégral

Pneus

255/45R23 (standard)

295/35R23 (optionnel)

Autonomie électrique/recharge

418 km (constructeur)

Niveau 3 – 50 kWh (de 10 % à 80 %) : 95 minutes

Consommation/batterie

Consommation : 26,7 kWh/100 km (meilleure consommation obtenue)

Batterie : 102 kWh

Dimensions

Empattement : 3210 mm

Longueur : 5475 mm

Hauteur : 1573 mm

Largeur : 2017 mm

On n’arrête pas le progrès

PHOTO FOURNIE PAR ROLLS-ROYCE La 102eX a été dévoilée en 2011.

Nous sommes en 2011. Le groupe BMW cherchait à cette époque à jauger le potentiel et l’acceptabilité du véhicule électrique auprès du grand public. Et de son actionnariat aussi. Toutes les marques du groupe présentaient un véhicule. Y compris Rolls-Royce, qui profitait de son passage au Salon automobile de Genève pour dévoiler la 102eX. Un concept élaboré sur la base d’une berline Phantom. Pour mesurer le chemin parcouru depuis, sachez que la 102eX alimentait ses deux moteurs électriques (ceux-ci n’entraînaient que les roues arrière) d’une batterie de 71 kWh logée sous le capot.

Une robe dans le vent

PHOTO FOURNIE PAR ROLLS-ROYCE La mascotte de Rolls-Royce : The Spirit of Ecstasy

Rarement a-t-on l’occasion d’étudier de près une Rolls-Royce, mais la Spectre mérite que l’on s’y attarde un peu plus. La mascotte symbolisant l’esprit d’extase (The Spirit of Ecstasy) a un aspect différent. Ses voiles (non, ce ne sont pas des ailes) ne se soulèvent plus autant qu’avant. N’allez pas y voir là une réaction à un quelconque mouvement. Cette « nouvelle » robe a nécessité plus de 800 heures de travail en soufflerie et a surtout permis de réduire le coefficient de traînée aérodynamique de la Spectre.