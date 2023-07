L’Aston Martin Valour s’inspire à la fois de la première V8 Vantage lancée en 1977 ainsi que d’un bolide de course d’endurance.

Quelques mois après la naissance du coupé de grand tourisme DB12, Aston Martin s’offre un autre cadeau d’anniversaire dont le tirage limité et les caractéristiques susciteront assurément la convoitise de nombre de – riches – clients. La Valour, un autre coupé à moteur avant dans la plus pure tradition du registre, s’approprie l’ADN d’Aston Martin dans un « au revoir » nostalgique à une époque où la boîte manuelle et le V12 régnaient.

Enfilant un costume en fibre de carbone taillé sur mesure avec l’inspiration à la fois de la première V8 Vantage lancée en 1977 ainsi que d’un bolide de course d’endurance, cette œuvre au regard lugubre sera tirée à seulement 110 exemplaires.

PHOTO FOURNIE PAR ASTON MARTIN Le moteur de l’Aston Martin Valour est un V12 de 5,2 L biturbo de 705 ch.

Sous le capot avant, on trouve un V12 de 5,2 L biturbo de 705 ch qui peut être secondé uniquement par une boîte manuelle à six rapports. C’est une première pour cette mécanique. On n’avance aucun chiffre pour étayer les performances pures du véhicule, mais de toute manière, de telles données seraient superflues pour brosser un portrait d’une proposition qui veut mettre au premier plan l’expérience de conduite bien avant le chronomètre.

PHOTO FOURNIE PAR ASTON MARTIN L’habitacle de l’Aston Martin Valour

Aston Martin explique que plusieurs modifications ont été apportées à la plateforme – présumément empruntée à l’actuelle Vantage – pour améliorer sa rigidité et assurer une grande latitude dans l’ajustement de la géométrie des suspensions. Des freins carbone-céramique font aussi partie de la recette.

Une composition qui marque avec audace un moment charnière dans la riche histoire de cette marque.