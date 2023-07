(Detroit) Avec l’Envista, Buick cherche à capter les acheteurs lassés des VUS et soucieux de leurs économies.

Manœuvre de contournement

Il existe des clients en quête d’un véhicule capable de réunir – non sans compromis – les attributs d’une auto et d’un camion. Expérimenté plus d’une fois, ce métissage a jusqu’ici connu un succès mitigé. Buick croit cependant avoir trouvé comment faire de l’Envista une réussite : en l’offrant à moins de 30 000 $.

L’Envista se présente donc comme un métissage des genres. De cet effort de synthèse est née une auto à la fois élancée et massive, multipliant les références au nouveau vocabulaire esthétique de la marque. La cohérence des lignes ne saute pas toujours aux yeux, mais l’objet accroche le regard, et c’est visiblement l’effet recherché. En outre, ce modèle tâche d’incarner le renouveau de la firme sur le territoire nord-américain. Pour Buick, c’est devenu plus qu’un objectif : une nécessité. Le constructeur qui longtemps s’en est remis au marché chinois pour faire ses frais doit maintenant élargir ses horizons. Et, ce faisant, redéfinir sa gamme, rajeunir son image et séduire de nouveaux clients. Toute une commande.

Au même titre que l’Encore GX, modèle le plus populaire chez Buick, l’Envista représente un très grand enjeu. Ce modèle inédit cherche aujourd’hui à incarner le regain d’une marque qui n’a pas été à la fête ces dernières années. En Amérique du Nord à tout le moins.

Atypique et anticonformiste

Plutôt que d’aller chasser sur des terres trop encombrées, l’Envista produit en Corée du Sud ne veut pas passer pour l’honnête petite voiture que l’on choisit sans intérêt particulier. Il veut s’imposer comme une berline fonctionnelle, privilégiant le confort et disposant d’équipements en phase avec l’air du temps. Ce véhicule compact aux formes atypiques revendique – ce qui est assez rare pour être relevé – un statut de modèle « populaire » avec un prix de départ fixé à 28 999 $. Cela en fait désormais le ticket d’entrée de gamme de la marque.

PHOTO FOURNIE PAR BUICK Le Buick Envista est un véhicule compact aux formes atypiques qui revendique un statut de modèle « populaire » avec un prix de départ fixé à 28 999 $.

PHOTO FOURNIE PAR BUICK Le Buick Envista se distingue par son pavillon incurvé qui lui donne un faux air de VUS coupé.

PHOTO FOURNIE PAR BUICK L’habitacle, avec son tableau de bord tatoué d’une large dalle numérique, cherche à maximiser la sensation d’espace.

PHOTO FOURNIE PAR BUICK Conformément à la tradition Buick, l’Envista se révèle un véhicule étonnamment silencieux et confortable, vu sa cylindrée et sa taille.

PHOTO FOURNIE PAR BUICK L’écran d’infodivertissement du Buick Envista

PHOTO FOURNIE PAR BUICK Comme les apparences peuvent parfois être trompeuses, il convient de souligner que seules les roues avant sont motrices (traction). 1 /6











Cette voiture se distingue par son pavillon incurvé qui lui donne un faux air de VUS coupé ; l’Envista reprend à son compte le nouveau vocabulaire esthétique de Buick (voir l’onglet « Fiche technique »). Trois déclinaisons s’inscrivent à son catalogue (base, ST et Avenir).

Loin d’installer le conducteur au cœur de l’architecture intérieure, l’habitacle, avec son tableau de bord tatoué d’une large dalle numérique, cherche à maximiser la sensation d’espace. La position de conduite légèrement surélevée rappellera à plusieurs celle d’un VUS, mais celui ou celle qui se trouvera aux commandes regrettera d’emblée la hauteur vertigineuse de l’accoudoir central. Ce dernier est beaucoup plus haut que ceux des contre-portes. Ajoutons à cet inconfort le faible maintien des sièges (à l’avant) et leur rembourrage insuffisant. À l’arrière, l’Envista installe plutôt bien ses occupants. Le plancher est plat, le dégagement pour les jambes, pour le moins étonnant. Il faut seulement prendre garde à l’entrée et à la sortie en raison de l’arc décrit par le toit. Dommage que les matériaux utilisés, dans la partie basse de l’habitacle, soient composés pour l’essentiel de plastiques et que l’ambiance manque un peu de gaieté.

Pour s’arrimer dans l’ère du numérique, le tableau de bord comporte un bloc d’instrumentation et un autre destiné au divertissement, tous deux faciles à consulter et conviviaux. Par ailleurs, le montant C (celui qui se trouve complètement à l’arrière) gêne quelque peu la visibilité, tandis que l’absence d’un essuie-glace pour la lunette nous laisse plutôt perplexe. Les responsables de la marque assurent que sa présence aurait été inutile, mais le doute est permis.

Une option indispensable

Conformément à la tradition Buick, l’Envista se révèle un véhicule étonnamment silencieux et confortable, vu sa cylindrée et sa taille. Cela vaut uniquement lorsque l’Envista adopte la suspension arrière à poutre de flexion à bras tirés et parallélogramme de Watt. Celle-ci est offerte de série sur la déclinaison Avenir et en option sur la ST. Le modèle de base, lui, n’y a pas droit. La présence de cette suspension arrière représente, à notre avis, un incontournable. Elle concourt à rendre l’Envista plus stable dans les changements de trajectoire.

Qu’à cela ne tienne, l’Envista procure un agrément de conduite très moyen et cherche plutôt à se faire apprécier pour le silence de son roulement et son comportement apaisé.

En revanche, peu importe la livrée retenue, tous les Envista sont mus par un moteur à trois cylindres de 1,2 L. Celui-ci s’arrime exclusivement à une boîte automatique à six rapports. Ce tandem n’a pas la prétention de faire de l’Envista une fusée, mais les performances sont parfaitement adéquates dans le cadre d’une utilisation normale.

Comme les apparences peuvent parfois être trompeuses, il convient de souligner que seules les roues avant sont motrices (traction). Même si le véhicule dérive assez étroitement sur le plan technique de l’Encore GX, un mode d’entraînement à quatre roues motrices ne figure pas – du moins pour l’instant – dans le projet de carrière de l’Envista.

Avec l’Envista, Buick se rêve en une sorte de constructeur au luxe accessible. Une marque sans chichis, réellement transgénérationnelle, cultivant une double dimension désinvolte et rassurante, capable de s’adresser à une clientèle jeune et majoritairement féminine.

Buick Envista Fourchette de prix De 28 999 $ à 33 899 $ Consommation 8,5 L/100 km On aime Polyvalence

Silence de roulement

Prix attractifs On aime moins Consommation décevante

Maintien et confort des sièges

Absence d’un essuie-glace arrière Notre verdict Pour rouler différemment sans se ruiner

Fiche technique

PHOTO FOURNIE PAR BUICK Buick Envista

Moteur

L3 DACT 1,2 L turbo

137 ch à 5000 tr/min

162 lb-pi entre 2500 et 4000 tr/min

Performances

Poids à vide : 1374 kg (base), 1388 kg (ST), 1412 kg (Avenir)

Accélération (0-100 km/h) : 8,7 s

Capacité de remorquage : non recommandé

Boîte de vitesses

De série : automatique à 6 rapports

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : traction

Pneus

225/60R17 (base)

225/55R18 (ST)

245/45R19 (Avenir)

Capacité du réservoir et essence recommandée

50 L

Ordinaire

Dimensions

Empattement : 2700 mm

Longueur : 4638 mm / Hauteur : 1556 mm

Largeur : 1816 mm (rétroviseurs extérieurs rabattus)

Souffrir de la comparaison

PHOTO FOURNIE PAR BUICK Buick Encore GX

L’Encore GX (notre photo) et l’Envista ont beaucoup en commun. Ces deux modèles partagent la même architecture, la même nomenclature et la même usine d’assemblage. Toutefois, l’Encore GX a l’avantage d’offrir un rouage à quatre roues motrices. Celui-ci est offert de série sur l’ensemble de la gamme, à l’exception du modèle de base. En outre, l’Encore GX soulève son capot à un moteur (1,3 L) à la fois plus puissant et plus frugal que celui de l’Envista.

Des lignes et du vent

PHOTO FOURNIE PAR BUICK L’étude conceptuelle Wildcat de Buick

L’étude conceptuelle Wildcat sert aujourd’hui de canevas à l’ensemble des produits Buick. L’Encore GX a été le premier à adopter certains éléments de style de ce prototype, mais l’Envista en intègre bien davantage. Cela dit, en dépit de son profil plus élancé, l’Envista ne se révèle étonnamment pas plus aérodynamique que l’Encore GX. Ce dernier revendique un coefficient de traînée (Cx) de 0,355 comparativement à 0,353 pour l’Envista.