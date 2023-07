Sans bénéficier de la grande notoriété des ténors allemands, l’actuelle Volvo S60 poursuit sa quête sans trop changer sa formule centrée sur son design scandinave. Sa livrée Recharge a toutefois fait l’objet d’une importante refonte l’année dernière pour mettre l’accent sur l’autonomie électrique. Des améliorations qui perfectionnent sa prestation.

Sur le plan stylistique, la calandre et le pare-chocs de cette S60 sont légèrement remodelés pour 2023 afin d’appuyer un dessin qui demeure contemporain et intéressant, à défaut d’être magnétisant.

À bord, les rangements de la console centrale sont nettement trop réduits, de sorte qu’il n’y a pas réellement de place pour y loger son téléphone. On apprécie toutefois la simplicité de l’agencement.

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO L’habitacle de la Volvo S60 Recharge

Des chevaux silencieux

Le groupe hybride rechargeable de cette S60 a grandement évolué dès l’année-modèle 2022. Le quatre-cylindres de 2 L a largué son compresseur pour une configuration à turbocompresseur unique, assurant à lui seul 312 ch. Il s’adjoint un moteur arrière électrique de 143 ch alimenté par une batterie de 18,2 kWh. Volvo avance une autonomie de 64 km, mais l’essai routier nous a permis de facilement dépasser les 80 km sans ménager la climatisation.

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Les secousses sont quasi inexistantes et le niveau sonore du moteur thermique est nettement moindre qu’auparavant.

Mais, au-delà de cette caractéristique très pertinente, c’est la douceur et le mariage entre les deux moteurs qui impressionnent les connaisseurs. Les secousses sont quasi inexistantes et le niveau sonore du moteur thermique est nettement moindre qu’auparavant. Le rouage intégral présente également une plus grande cohésion sur le plan dynamique. C’est important pour goûter aux 455 ch et 523 lb-pi de couple qui catapultent avec assurance la berline compacte à 100 km/h en 4,5 s.

La livrée essayée ne bénéficiait pas des améliorations apportées au châssis par l’équipe de Polestar. Le roulis est ainsi bien présent et sa direction paraît hélas nettement trop déconnectée et légère pour prendre sa mesure correctement.

Qu’à cela ne tienne, cette S60 Recharge soigne son confort et constitue une belle solution de rechange aux concurrentes avec un groupe hybride rechargeable très intéressant.