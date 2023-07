Plutôt que d’imaginer une machine spécifique, Genesis a électrifié le GV70. Une bonne idée ?

Pour rassurer le public

Le marché de la mobilité « zéro émission » se développe et devrait progresser encore davantage dans un proche avenir. Dorénavant, il s’agit de relever le niveau d’exigence d’un véhicule qui ne se destine plus seulement à une clientèle avant-gardiste, mais qui cherche aussi à convaincre les non-initiés. Cette absence d’originalité mérite d’être saluée. Car c’est aussi avec des modèles ordinaires que l’automobile électrique s’intégrera dans la vraie vie. Voilà la principale raison d’être de la version électrifiée du GV70.

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Le Genesis GV70 Électrifié bénéficie de la même plateforme que les Ioniq 5, Ioniq 6 et Kia EV6.

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Le Genesis GV70 Électrifié offre une habitabilité suffisante pour quatre personnes et un coffre convenable pour la catégorie.

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Le Genesis GV70 Électrifié présente une finition irréprochable, des matériaux de grande qualité, des agencements de bon goût et des commandes faciles à apprivoiser.

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS La banquette arrière du Genesis GV70 Électrifié

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Les kilos en trop se font toutefois sentir sur le plan de la suspension du genre ferme (en compression plus qu’en détente) et dans les phases de transition et de changements de trajectoire.

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS La console du Genesis GV70 Électrifié

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Les sélecteurs du Genesis GV70 Électrifié

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Les commandes du Genesis GV70 Électrifié

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS En un peu plus de 60 minutes, on aura reconstitué 80 % de la charge de la batterie sur une borne de niveau 3. 1 /9

















Certains adorateurs de l’électrique trouveront sans doute dommage que ce modèle ait été conçu sur une plateforme prévue à l’origine pour accueillir une motorisation thermique. Selon eux, cette conversion ne permet pas d’exploiter à fond les avantages architecturaux qu’offre une automobile électrique, notamment en matière d’encombrement et d’habitabilité.

Aucun gain, mais pas de perte

La compacité d’un moteur électrique et l’installation des batteries sous le plancher contribuent généralement à dégager un volume intérieur comparable à celui d’un véhicule qui occupe davantage de place dans la rue. Et comme le plancher est parfaitement plat, tous les passagers peuvent disposer d’un espace vital supérieur à celui d’un modèle à essence traditionnel. On aura compris que la déclinaison électrifiée du GV70 n’accomplit aucun gain dans ces domaines. Pas de réelles pertes, non plus. On doit donc composer avec une habitabilité suffisante pour quatre personnes et un coffre convenable pour la catégorie.

Cela dit, et c’est ici que le bât blesse, le GV70 Électrifié ne fait guère mieux que le tout aussi récent GV60. Cette autre création électrique du constructeur sud-coréen bénéficie d’une plateforme (la même que les Ioniq 5, Ioniq 6 et Kia EV6) destinée à l’électrification. Plus compact, le GV60 offre une habitabilité presque semblable à celle du GV70 (électrique ou pas). Seulement un volume de coffre plus réduit. Et il coûte beaucoup moins cher (71 150 $). Mais certains nouveaux convertis à l’électrique seront sans doute disposés à fermer les yeux sur le prix. Pour retrouver, par exemple, un habitacle plus traditionnel et, à quelques détails près, identique à celui de la version à essence. C’est-à-dire une finition irréprochable, des matériaux de grande qualité, des agencements de bon goût et des commandes faciles à apprivoiser.

Moins d’engagements

Le GV60 à essence figure parmi les utilitaires intermédiaires les plus agréables à piloter. Qu’en est-il de sa déclinaison électrifiée ? Elle se laisse mener docilement, sans que ses presque 2,3 tonnes viennent se rappeler avec trop d’insistance à notre bon souvenir.

Conduire cet engin silencieux et qui ignore les vibrations est très plaisant. Les accélérations, si elles ne sont pas assez violentes pour vous plaquer dans le dossier, présentent le mérite d’être progressives, sans à-coup.

Les kilos en trop se font toutefois sentir sur le plan de la suspension du genre ferme (en compression plus qu’en détente) et dans les phases de transition et de changements de trajectoire. Et de façon plus nette encore, lorsqu’il faut freiner fort. Dès lors, le système ABS – plutôt chatouilleux – dégaine à la manière de Lucky Luke (plus vite que son ombre) et entraîne, sur notre véhicule d’essai à tout le moins, un bref mais intempestif blocage.

Ce GV70 Électrifié, qui impose un coût d’utilisation notablement inférieur à celui de son équivalent à essence, se branche à une borne de recharge en ouvrant manuellement un clapet dissimulé dans les motifs de la fausse calandre. On imagine sans mal que l’emplacement de cette « trappe » en apparence fragile risque de poser des problèmes lorsqu’elle se trouvera prise au piège dans la glace et la gadoue. Cela dit, en un peu plus de 60 minutes, on aura reconstitué 80 % de la charge de la batterie sur une borne de niveau 3. Si on a le pied lourd sur la pédale d’accélérateur, l’autonomie n’atteindra pas les 384 km revendiqués par le constructeur. En revanche, en adoptant une conduite souple, détendue et anticipative, il est possible de passer – de peu – la barre des 400 km.

Le principal frein à l’acquisition de ce joli et discret « objet de mobilité » reste son prix. Et ne comptez pas sur les gouvernements pour vous venir en aide. Le GV70 Électrifié n’est admissible à aucune subvention. Le prix est de 32 % supérieur au budget qu’il faut consacrer à l’achat du GV70 mû par un moteur à combustion interne. Même un GV60 est sensiblement moins onéreux. Un bilan qui vraisemblablement ne peut s’éclaircir tant que Genesis ne revisitera pas en profondeur le modèle actuel.

Genesis GV70 Électrifié Prix de détail suggéré 84 150 $ Rabais gouvernementaux Aucun Autonomie électrique/recharge 384 km (constructeur)

Niveau 3 – 50 kWh

De 10 % à 80 % : 1 h 13 min On aime Finition impeccable

Prise en main aisée

Service personnalisé de la marque On aime moins Autonomie et efficacité décevantes

Freinage délicat

Prix corsé Notre verdict Plus coûteux et moins évolué (techniquement) que le GV60

Faites part de votre expérience La Presse publiera prochainement l’essai des véhicules suivants : Audi A7/RS7, Ford Mustang, Toyota Crown et Volkswagen Atlas. Si vous possédez l’un de ces véhicules, nous aimerions bien vous lire sur votre expérience. Écrivez-nous

Fiche technique

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Genesis GV70 Électrifié

Moteurs

Électriques à aimants permanents

429 ch (483 ch avec « overboost » pour 10 s)

516 lb-pi de couple

Performances

Poids : 2285 kg

Garde au sol : 174 mm

Capacité maximale de remorquage : 1587 kg

Boîte de vitesses

De série : automatique

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : rouage intégral

Pneus

265/45R20

Autonomie électrique/recharge

384 km (constructeur)

Niveau 3 – 50 kWh

De 10 % à 80 % : 1 h 13 min

Consommation/Batterie

19,2 kWh/100 km (meilleure consommation obtenue)

Lithium-ion 77,4 kWh

Dimensions

Empattement : 2875 mm

Longueur : 4715 mm

Hauteur : 1630 mm

Largeur : 1910 mm (rétroviseurs extérieurs exclus)

Jeu (presque) égal

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Genesis GV60

Dévoilé en plein cœur de la pandémie, le GV60 de Genesis repose sur l’architecture E-GMP du groupe Hyundai. Le GV70 Électrifié, lui, reprend à son compte seulement quelques-uns des composants de cette plateforme. Cela dit, l’autonomie du GV60 est légèrement supérieure (399 km comparativement à 383 km pour le GV70 Électrifié) et nécessite moins de temps pour se ravitailler (7,2 heures comparativement à 7,9 heures), selon les données de Ressources naturelles Canada. L’organisme fédéral estime que sur une année complète, il en coûtera 27 $ de moins pour ravitailler un GV60 par rapport à un GV70 Électrifié.

« Made in USA »

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Genesis GV70 Électrifié

Alors que le GV60 prend naissance en Corée du Sud, le GV70 Électrifié, lui, contribue à faire tourner les chaînes d’assemblage américaines du groupe Hyundai dans l’Alabama. À l’heure actuelle, la marque Genesis compte trois véhicules 100 % électriques au sein de sa gamme. Elle prévoit que cette dernière sera entièrement électrifiée d’ici 2030.