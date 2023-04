Acura

L’Integra Type S entre en scène avec une recette largement inspirée de la Civic Type R

Acura a publié cette semaine l’essentiel des données techniques ainsi que les premières images de sa toute nouvelle Acura Integra Type S avant sa première sortie publique prévue cette fin de semaine au Grand Prix IndyCar de Long Beach. Comme on s’y attendait, cette nouvelle compacte sportive de luxe cible les puristes avec une boîte manuelle à six rapports de série et une recette largement empruntée à la Honda Civic Type R.