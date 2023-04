Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Cheveux au vent

Q : Avez-vous entendu parler de la venue éventuelle d’un modèle électrique décapotable ? — Pierre F.

R : Plusieurs constructeurs ont jusqu’ici manifesté l’intention de produire un cabriolet entièrement électrique. Tesla sera vraisemblablement le premier à sonner la charge avec le Roadster. Celui-ci devrait théoriquement faire son entrée sur le marché au cours de l’année. Polestar confirme, de son côté, la venue de la 6 (issue de l’étude O2) et Genesis pourrait également donner le feu vert à la production de son prototype X Concept présenté en avant-première l’automne dernier.

Une bonne affaire ?

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Venue

Q : J’ai actuellement un Honda HR-V 2018 avec 90 000 km. Je reçois une offre pour un Hyundai Venue Ultimate 2020 avec 18 000 km pour 25 000 $. Devrais-je considérer cette offre ou tout simplement conserver mon Honda ? — Francine C.

R : Vous recevez une offre, mais celle-ci n’est pas forcément alléchante. La valeur de votre HR-V (considérant sa date de mise en service et son kilométrage) est presque aussi élevée que celle d’un Venue Ultimate 2020 avec un si faible kilométrage. Mieux vaut conserver votre HR-V et si vous souhaitez vous en départir, mieux vaut le vendre vous-même.

Où sont les citadines ?

PHOTO FOURNIE PAR KIA MOTORS La catégorie des sous-compactes ne compte que trois véhicules (Kia Rio, Mitsubishi Mirage et Nissan Versa) au Canada. Et la Rio (photo) apparaît comme le meilleur choix.

Q : Je suis propriétaire d’une Prius C que j’adore. Elle a maintenant neuf ans et je devrais penser à la remplacer dans quelques années. Il ne semble plus exister sur le marché de sous-compactes du même genre que ma voiture. Y a-t-il des modèles intéressants sur le marché ou qui feront leur apparition prochainement avec une économie d’essence et une fiabilité comparables à ma voiture ? — Julie C.

R : Hélas pour vous, le marché de la petite voiture (sous-compacte) se meurt. À l’heure actuelle, cette catégorie compte trois véhicules (Kia Rio, Mitsubishi Mirage et Nissan Versa) au Canada. Et pour l’instant, rien ne laisse croire à la résurgence de ce segment à court ou moyen terme. De plus, aucun de ces trois véhicules n’est hybride. Cela dit, si vous deviez faire un choix parmi eux, la Rio apparaît comme la plus polyvalente (au sens large du terme).

Sortez la calculette

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Une Hyundai Sonata 2015

Q : Au moment de prendre ma retraite il y a 10 ans, j’ai acheté une Hyundai Sonata Limited neuve. Aujourd’hui, elle a 120 000 km. Son entretien a été rigoureusement respecté, elle n’a aucune rouille et est très agréable à conduire. Mon dilemme : est-ce que je la vends ? Si oui, pour quel autre véhicule ? Ou bien je la garde ? — Michel B.

R : Et pourquoi pas la conserver ? À vous lire, elle semble dans un état impeccable et, de plus, vous l’aimez. Actuellement, la valeur marchande de votre véhicule tourne autour des 10 000 $. La remplacer, par exemple par une Sonata de l’année (déclinaison Luxury), va vous coûter au bas mot plus de 44 000 $ avec, au moment d’écrire ces lignes, un taux d’intérêt de 4,9 %. Vos primes d’assurances seront plus élevées et, l’hiver venu, il vous faudra envisager l’achat de jantes ou de pneus d’hiver. C’est une grosse dépense pour un véhicule qui parcourt en moyenne 12 000 km par année, ne trouvez-vous pas ?