Hyundai a récemment publié les premières images du nouveau design qu’arborera sa Sonata pour une mise à jour de mi-cycle. La berline intermédiaire est directement inspirée de la dernière mouture du multisegment Kona qui fait ses débuts nord-américains au salon de New York cette semaine.

Charles René La Presse

Elle se présentera donc avec un visage resculpté misant sur l’horizontalité d’un trait de diodes pour se démarquer. Les phares sont placés nettement plus bas qu’auparavant et intégrés à la calandre. L’arrière reprend la même thématique avec un trait en crochet. C’est étonnamment dynamique comme rendu et correspond à l’approche évolutive rapide des produits de la marque.

À l’intérieur, la planche de bord a été remaniée pour incorporer une configuration à deux écrans, à l’instar des derniers modèles de Hyundai. Encore là, les traits horizontaux priment.

Sous le capot, on retrouvera les mêmes mécaniques actuellement employées, soit des quatre-cylindres de 2,5 L turbocompressé et atmosphérique ainsi qu’un quatre-cylindres de 2 L hybride. Hyundai n’a pas précisé pour le moment s’il y aura un gain de puissance pour cette berline qui sera commercialisée plus tard cette année.