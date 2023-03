Acura poursuit le lent effeuillage des informations concernant la très attendue Integra Type S en dévoilant sa puissance. Le modèle, qui est étroitement basé sur la Honda Civic Type R, aura une poignée de chevaux de plus pour confirmer son rang hiérarchique.

Charles René La Presse

Ainsi, son quatre-cylindres de 2 L turbocompressé produira 320 ch, comparativement à 315 ch pour la Civic. Le couple de 310 lb-pi reste identique dans les deux cas. Est-ce le présage d’une mécanique pouvant révolutionner à plus haut régime, lui donnant un tempérament plus bouillant ou simplement une calibration différente ? Acura n’avance rien pour le moment pour expliquer cette légère différence de puissance.

Qu’à cela ne tienne, la compacte sera uniquement équipée d’une boîte manuelle à six rapports pour réjouir les puristes et se démarquer de la concurrence chez les marques de luxe. Il sera intéressant d’observer les différences d’approche sur le plan technique entre cette Integra Type S et la Civic Type R actuellement sur le marché. Chose certaine, Acura avance déjà que sa création misera sur une approche plus luxueuse, ce qui pourrait se traduire par un poids plus élevé.

On en saura plus lors du Grand Prix de Long Beach, une épreuve du championnat IndyCar tenue du 14 au 16 avril, qui sera le théâtre de sa première.