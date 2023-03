(Almería (Espagne) ) Dans le coin noir, notre essayeur – chevronné, certes, mais décidément intimidé – s’oppose à une bête signée Ducati. Dans le coin gris, un monstre de 208 ch nommé Streetfighter V4S. Les conditions de l’affrontement : six rondes de 20 minutes sur le long et complexe tracé de l’Andalucia Circuit, dans le sud de l’Espagne. Ding ding !

Bertrand Gahel Collaboration spéciale

Round 1

PHOTO MATTEO CAVADINI, FOURNIE PAR DUCATI Notre collaborateur est dépassé durant le premier affrontement.

Après l’avoir étudiée de près, comment ne pas douter de mes capacités face à la Streetfighter V4S ? Elle a été fignolée en 2023 pour être « plus facile à piloter », mais tout ce que je vois est un moteur ridiculement immense coincé entre deux roues. Et sans rien pour s’abriter du vent, ça promet d’être brutal à haute vitesse. J’ai bien quelques outils à ma disposition, principalement des aides au pilotage à la fine pointe et des suspensions semi-actives très avancées, mais exploiter ces technologies efficacement n’est jamais garanti. De façon prévisible, avec la nouvelle piste en plus, je suis dépassé durant le premier affrontement que la V4S emporte facilement.

Round 2

PHOTO FOURNIE PAR DUCATI Ducati Streetfighter V4S 2023

Passer 20 minutes en piste avec la bête s’avère encore plus épuisant que je ne l’aurais cru. J’utilise chaque seconde de pause avant le deuxième round pour reprendre mon souffle, me réhydrater et réfléchir à la stratégie. Je choisis de ne rien changer aux réglages, c’est trop tôt. J’ai maintenant une meilleure idée des manies du monstre et le tracé de la piste n’est plus un mystère complet. Ça devrait logiquement mieux se passer. En effet, avec les doutes initiaux de côté, l’affrontement m’apparaît légèrement plus positif et la lutte, plus nuancée, voit la Streetfighter continuer de me bousculer, mais sans que j’en perde le contrôle. Disons match nul.

Round 3

PHOTO MATTEO CAVADINI, FOURNIE PAR DUCATI Les 208 ch de la Ducati sont un gros défi à maîtriser.

Déjà le début du troisième ? De l’eau ! Jamais je ne tiendrai jusqu’à la fin. Les 208 ch de la Ducati ont jusque-là été un gros défi à maîtriser, surtout en sortie de courbe où elle se soulève, fait glisser son pneu arrière et secoue son guidon. Entre la V4S et un furieux buffle de rodéo, les différences sont subtiles. Suivant quelques conseils de mon coin, je passe à la pleine puissance, puisqu’il faudra le faire tôt ou tard, et je raffermis la suspension arrière. L’effet est immédiat et stabilise grandement l’italienne que j’arrive pour la première fois à bien piloter. Je suis vidé, mais ce round-là me revient.

Round 4

PHOTO MATTEO CAVADINI, FOURNIE PAR DUCATI Ducati Streetfighter V4S 2023

Outre l’énergie qu’elle m’a extirpée, la grosse Streetfighter a plutôt bien coopéré au round précédent. Je choisis donc de conserver les mêmes réglages. La décision est la bonne. Bien que sa puissance soit majestueuse et qu’elle engendre des vitesses incroyables sans le moindre effort, son châssis collabore maintenant merveilleusement. Les freinages limites, les entrées de courbe tardives, le maintien de trajectoire en pleine inclinaison et les accélérations maximales – qui détruisent littéralement un pneu arrière à l’heure ! – se succèdent tour après tour avec toujours plus de précision de ma part. Les temps au tour descendent rapidement et bien que je termine le round absolument vidé, j’estime que je le mérite.

Round 5

PHOTO MATTEO CAVADINI, FOURNIE PAR DUCATI Notre collaborateur finit son essai bien fatigué...

Choix difficile : garder les choses stables ou tenter quelques changements. Allez, on n’est pas venu ici pour faire du hamac. Les réglages se font sans outils, en naviguant les menus. Puisque ça a bien fonctionné, on raffermit encore un peu l’arrière et on demande une légère correction d’assiette pour garder le nez un peu plus bas. Ça marche comme prévu. Le sentiment de maîtrise augmente et les temps s’améliorent, mais, ironiquement, les accélérations plus intenses, les freinages plus violents et les quelque 250 km/h pris dans la ligne droite sont physiquement très durs et je termine le round meurtri. Mais j’ai quand même progressé, alors disons match nul.

Round 6

PHOTO FOURNIE PAR DUCATI Ducati Streetfighter V4S 2023

La Streetfighter m’a trop pris au dernier round. Pourrais-je aller plus vite à ses commandes ? Oui, assurément. Mais pas aujourd’hui. Elle semble capable de continuer cette escalade à l’infini alors que moi, je suis exténué. En plus, j’ai cette superstition à propos des dernières sorties en piste. Alors je jette l’éponge et lui donne ce round, mais je m’engage quand même en piste, juste pour m’amuser. Je désactive le limiteur de « wheelies » qui gardait la roue avant près du sol et me permets de sérieuses cascades qui me font ricaner dans mon casque. Étrangement, ce dernier round lui revient, mais il a été l’un des plus plaisants pour moi.

Conclusion

PHOTO FOURNIE PAR DUCATI La Ducati Streetfighter V4S 2023 est une bête à dompter...

Quelle machine ! Quelle force de la nature ! Quel accomplissement d’ingénierie que cette Streetfighter V4S ! Assez raffinée et docile pour permettre à pratiquement n’importe qui de se balader tranquillement à ses commandes. Assez précise et avancée pour disséquer une piste très complexe à un rythme fou sans même froncer les sourcils. Assez puissante pour en mettre plein les bras aux plus accomplis des pilotes. Et dessinée avec grand goût. Après six rounds brutaux, ça donne un match nul, je crois. Mais je ne le mérite pas. Quand je regarde la Streetfighter V4S, je vois désormais l’aura de capacités essentiellement illimitées qui l’entoure. J’ai tellement à apprendre.

Fiche technique PHOTO BERTRAND GAHEL, COLLABORATION SPÉCIALE Le pneu arrière a été littéralement détruit. Marque : Ducati

Modèle : Streetfighter V4S

Prix : 31 395 $

Garantie : 2 ans/kilométrage illimité

Moteur : quatre cylindres en V de 1103 cc refroidi par liquide

Transmission : à 6 rapports, entraînement final par chaîne

Poids tous pleins faits : 197,5 kg

Frein avant : 2 disques avec étriers à 4 pistons et ABS

Frein arrière : 1 disque avec étrier à 2 pistons et ABS

Pneu avant : 120/70 ZR17

Pneu arrière : 200/60 ZR17

Note : les frais de transport et d’hébergement ont été payés par Ducati.