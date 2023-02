À en juger par leurs plans d’électrification, bien des constructeurs voient leur avenir électrique édifié sur une multitude de VUS et de multisegments. Chez Volkswagen, ce n’est pas entièrement le cas. Après avoir dévoilé la berline ID.7, le géant allemand songe à faire emprunter le virage électrique à sa Golf.

D’après des informations obtenues par le magazine anglais Autocar auprès de quelques sources travaillant pour Volkswagen, la haute direction envisage de nommer sa prochaine compacte électrique Golf. Ce nouveau modèle, qui devait être au départ nommé ID.2, serait dévoilé comme étude de style au courant du mois de mars, toujours selon le média. Son design est chapeauté par l’ancien patron du design chez Bentley et Audi Andreas Mindt.

Si le volume de vente de la Golf a grandement diminué en Amérique du Nord en raison de l’offre uniquement composée des versions sportives GTI et R depuis 2021, le modèle demeure très populaire en Europe. Le nom reste donc immensément connu, même de ce côté-ci de l’Atlantique.

Cette Golf électrique serait construite sur la plateforme MEB de prochaine génération et tablerait sur une puissance de charge de 200 kW alimentant une batterie composée de lithium-fer-phosphate, sans doute pour abaisser les coûts de production. Volkswagen ciblerait une longueur totale de 4,3 m, soit la même que celle de la Golf de huitième génération actuellement commercialisée. Grâce à l’aspect plus compact de composants électriques, l’espace intérieur pourrait être plus abondant.

L’appellation GTI, associée depuis 1976 à une livrée épicée qui a ouvert la voie à la démocratisation de la compacte sportive, survivrait à l’électrification. Notons que la plateforme MEB peut également recevoir un second moteur électrique, ce qui permettrait de conserver l’atout du rouage intégral qui fait partie de l’attirail de la Golf R actuelle. Chose certaine, si un tel modèle est proposé d’ici la fin de la décennie, il permettra d’améliorer l’accessibilité financière des véhicules électriques, un problème aigu sur notre marché en raison de la multiplication des VUS qui est amplifié par leur rareté.