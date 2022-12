Kia

Dernier tour de piste pour la Stinger avec une édition spéciale

On savait qu’elle vivait sur du temps emprunté depuis un certain temps déjà. Kia a finalement confirmé l’inévitable la semaine dernière : la Stinger ne sera plus produite après l’année-modèle 2023. Pour souligner l’évènement, la marque coréenne lancera une édition à tirage limité.