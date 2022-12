On savait qu’elle vivait sur du temps emprunté depuis un certain temps déjà. Kia a finalement confirmé l’inévitable la semaine dernière : la Stinger ne sera plus produite après l’année-modèle 2023. Pour souligner l’évènement, la marque coréenne lancera une édition à tirage limité.

Charles René La Presse

Probablement l’un des modèles les plus marquants de l’histoire de la marque coréenne, cette Stinger aura réussi à élever la perception de la marque qui a longtemps été considérée comme un constructeur de véhicules bas de gamme. Avec un moteur de V6 de 3,3 L de 368 ch et son châssis bien équilibré, cette berline sportive offre beaucoup en échange des 54 000 $ demandés. On ne peut également exclure son design fort accrocheur intégrant un hayon arrière pour assurer l’aspect pratique du véhicule.

Ses faibles ventes face à l’irrésistible vague de VUS et de multisegments conjuguées au virage électrique des constructeurs auront finalement eu raison de ce modèle.

L’édition spéciale Tribute Edition écrira son dernier chapitre avec son tirage de 1000 exemplaires. C’est essentiellement un groupe esthétique offert avec des coloris de vert mat ou de gris mat ainsi que divers détails stylistiques qui la démarquent des versions de série. Kia Canada n’a pu nous informer du nombre d’exemplaires qui seront alloués au marché canadien.