Ils ne sont pas donnés. Les Audi Q8 e-tron, BMW iX, Cadillac Lyriq et Mercedes EQE VUS rivalisent pour attirer une clientèle qui en demande toujours plus. Voyons leurs particularités.

BMW iX

Prix : à partir de 79 990 $

Contrairement à la proposition d’Audi, le BMW iX a été conçu à partir d’une feuille blanche. Aucun composant de l’ère thermique n’a été retenu dans la conception de ce véhicule qui, à l’exception de la calandre à doubles naseaux, ne ressemble en rien aux BMW d’antan. Dès lors, il faut prévoir une certaine période d’adaptation avant de repérer et de maîtriser commandes et accessoires. De ce point de vue, l’Audi est moins déroutant. BMW propose un modèle d’entrée de gamme (40), mais ce sont les déclinaisons (50 et 60) qui se mesurent le mieux au Q8 e-tron. Pour qui aime conduire, l’Audi offre une conduite plus stimulante que celle de l’iX, qui tend à trop nous isoler de la route. L’iX M60 corrige le tir, mais la note est plus corsée (121 750 $).

Cadillac Lyriq

Prix : à partir de 70 597 $

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC Le stock de Cadillac Lyriq 2023 est déjà épuisé.

Pas de chance, le stock 2023 du Cadillac Lyriq est déjà épuisé. L’acheteur doit donc s’inscrire pour le modèle 2024 qui pointera sa calandre le printemps prochain. Par rapport au Q8 e-tron, le Lyriq compte sur une architecture plus moderne, propose un dispositif de conduite semi-autonome très performant et s’affiche à un tarif de départ plus raisonnable. Il faut savoir cependant que, contrairement à l’Audi, Cadillac propose une déclinaison à deux roues motrices (propulsion). Celle-ci, d’une puissance inférieure à celle de l’Audi, s’alimente auprès d’une batterie de capacité également moindre (102 kWh). Pour comparer le Lyriq au Q8 e-tron, mieux vaut se tourner vers la version AWD, dont la puissance totale des deux moteurs (500 ch, selon les données préliminaires de la marque) se compare très avantageusement.

Mercedes EQE VUS

Prix : à partir de 110 000 $ (estimation)

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ AG Le Mercedes EQE VUS fera son entrée sur le marché canadien au cours de la prochaine année.

Révélé au monde il y a quelques semaines seulement, l’EQE VUS fera son entrée sur le marché canadien au cours de la prochaine année. En dépit de son accumulateur (90,6 kWh) et de ses moteurs moins puissants (288 ch), l’EQE VUS promet une accélération aussi franche et une autonomie comparable que celles de l’Audi. Les deux rivaux se retrouvent aussi ex aequo au chapitre de la recharge : celle-ci s’effectuera jusqu’à 170 kW en courant continu. Le Mercedes impressionnera aussi sur le plan de la présentation intérieure avec son (très) large écran imprimé au tableau de bord et ses fauteuils aussi confortables que ceux que l’on trouve dans son salon.