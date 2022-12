Dans un passé pas si lointain, le V12 était un passage obligé pour les modèles de haute performance de Mercedes-Benz. Pour insuffler de la performance dans ses derniers modèles, la marque à l’étoile fait maintenant appel à l’hybride rechargeable pour mouvoir la livrée la plus vive de sa grande Classe S.

Charles René La Presse

Ainsi, après la C 63 dévoilée il y a quelques mois avec une motorisation hybride enfichable, la berline porte-étendard reçoit un traitement similaire en employant un V8 biturbo de 4 L comme noyau central. Il produit à lui seul 603 ch, mais bénéficie d’un moteur électrique de 188 ch. La puissance est ainsi portée à un fort convaincant total de 791 ch et 1055 lb-pi, un couple supérieur à celui d’un Ford Série F Super Duty turbodiesel. Une transmission automatique à neuf rapports se charge de guider ses ardeurs.

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE 2024

La technologie utilisée par Mercedes-Benz est fort intéressante. Les ingénieurs ont placé le moteur électrique sur l’essieu arrière. Il est aussi doté de sa propre transmission et peut envoyer son couple également aux roues avant par lien mécanique. C’est certes complexe, mais on affirme que cela permet une grande latitude de réglages pour favoriser l’agilité de la voiture et combler les creux de puissance du V8. Une batterie de 13,1 kWh sert à stocker l’énergie, mais Mercedes-Benz n’a pas spécifié l’autonomie, qui ne doit pas être exceptionnelle.

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ L’habitacle de la Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE 2024

La direction arrière fait évidemment partie de l’équipement de série de ce modèle AMG pour améliorer l’agilité de la longue berline autant à basse vitesse que lorsque le compteur grimpe. Elle travaille de concert avec une suspension adaptative pneumatique qui se conjugue avec tous les éléments mécaniques selon sept modes de conduite. Mercedes-Benz prévoit par ailleurs intégrer la conduite autonome de niveau 3 prochainement sur cette Classe S. Une machine fort complexe, à l’image du luxe moderne.