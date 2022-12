La marque de luxe de Honda, Acura, a annoncé sans grande surprise qu’elle lancera l’été prochain une version Type S de sa compacte à hayon Integra.

Charles René La Presse

Cette nouvelle livrée de performance sera essentiellement une Honda Civic Type R endimanchée. Acura a d’ores et déjà précisé que le modèle aura droit au quatre-cylindres de 2 L suralimenté par turbocompresseur de la Civic Type R. La puissance dépassera les 300 ch, précise-t-on dans un court communiqué. Le moteur sera aussi secondé d’une transmission manuelle à six rapports, la seule offerte.

Les premières photos publiées par Acura présentent une Integra Type S en habit de camouflage. On perçoit une plus grande retenue dans les modifications apportées à la carrosserie. Ainsi, hormis le bouclier avant redessiné, l’ajout d’un diffuseur à l’arrière et l’addition de jantes plus imposantes, cette Type S semble vouloir cibler un auditoire moins porté sur le tuning traditionnel. Notons aussi l’absence d’un becquet à l’arrière, contrairement à la Type R. Elle conserve néanmoins les trois pots d’échappement caractéristiques de sa cousine.

Après les MDX, NSX et TLX, l’arrivée de cette Integra Type S confirmera la commercialisation du quatrième modèle issu de cette sous-marque récemment réanimée chez Acura. Il sera fort intéressant de constater comment se positionnera cette dernière face à la Civic Type R en matière de prix.