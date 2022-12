Sans sa R8, le constructeur Audi n’aurait sans doute pas eu le même degré de notoriété qu’il a aujourd’hui. La supervoiture, née en 2006, a joué l’essentiel rôle de porte-étendard de la marque avec l’aide incontournable de Lamborghini. Extrêmement compétente, tout en étant plus accessible que ses cousines italiennes, l’impressionnante création à moteur central au design inimitable vit maintenant ses derniers mois de vie. Elle nous quittera non sans faire chanter son V10.

Charles René La Presse

Audi a confirmé que l’année-modèle 2023 sera la dernière de l’actuelle et deuxième génération de cet illustre modèle. Pour souligner ce départ, les ingénieurs ont concocté une livrée fort spéciale nommée GT. Cette dernière se démarque par son usage des roues motrices arrière uniquement, alors que la R8 a fait sa renommée avec son rouage intégral Quattro. Elle embarque aussi la variante la plus puissante de son V10 de 5,2 L, poussé dans ce cas-ci à 602 ch. La perte de poids se situe à seulement 26 kg, mais là n’est pas le but de l’exercice. Audi cherche plutôt à assurer un comportement routier plus pur, surtout au niveau du train avant.

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi R8 GT 2023

Le chant du V10 s’interrompt tardivement, soit à 8700 tr/min, alors que la boîte à double embrayage s’affaire à passer le rapport suivant jusqu’au septième et dernier. Divers composants développés pour le bolide d’endurance R8 LMS entrent aussi dans sa composition.

Pour les intéressés, il faudra faire vite. À peine 10 exemplaires débarqueront au Canada sur les 333 produits au total, nous a confirmé Audi Canada. Le prix n’a pas été dévoilé, mais si l’on tient compte de la facture pour le marché américain (249 900 $ US), elle sera aussi chère que rare. La suite pour la R8 reste quant à elle en suspens, alors que l’avenue de l’électrique reste plausible selon diverses rumeurs.