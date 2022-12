Alors que son plan d’électrification est bien sur les rails, General Motors (GM) envisage de faire de Corvette une nouvelle sous-marque électrique dès 2025. C’est du moins ce qu’avance le magazine américain Car and Driver qui s’appuie sur les dires d’une source travaillant pour le constructeur américain.

Charles René La Presse

À l’instar de Ford avec sa Mustang déclinée autant en coupé qu’en multisegment électrique, le projet a essentiellement pour but de profiter de la notoriété d’un modèle pour propulser la vente de véhicules électriques. On sait déjà depuis avril qu’une Corvette électrique est officiellement en préparation. Cette dernière sera complétée par un multisegment sportif et une berline-coupé, d’après Car and Driver. L’agence Bloomberg avait aussi évoqué l’année dernière l’existence d’un multisegment électrique Corvette en développement.

Les nouvelles informations obtenues laissent présager un mandat de vitrine technologique dans le tout-électrique. Corvette bénéficierait ainsi des toutes dernières avancées en la matière réalisées par GM : moteurs électriques qui révolutionnent à plus haut régime, transmission à deux rapports, batteries à plus grande densité d’énergie, roues directionnelles réglables, etc. À première vue, le géant américain veut donc éviter le piège du « rebadging », cette stratégie permettant de décliner à faible coût de nombreux modèles qui partagent essentiellement les mêmes composants et qui se démarquent seulement par leur présentation.

Si cette ambitieuse stratégie voit véritablement le jour, Corvette entrera de front en concurrence avec Porsche qui a aussi les yeux rivés sur l’électrification de sa gamme. L’histoire se répète, en somme.